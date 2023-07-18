Центральные улицы Семея освобождают от стихийных торговцев

В центральной части Семея на улицах в районе рынков полицейские провели рейд по стихийной торговле.

Стражами порядка рейдовые мероприятия по незаконной торговле были проведены по ул. Чехова. Торговцы полностью заняли тротуары, проезжую часть и даже продавали продукты питания прямо с земли. При этом никаких разрешений лавочники не имели. Но покидать одну из самых оживленных улиц коммерсанты не спешили. С ними провели разъяснительную работу.

Фото: Zakon.kz

"Сегодня на территории рынка, а именно по ул. Чехова совместно с сотрудниками отдела предпринимательства проведена разъяснительная работа с лицами, занимающимися реализацией товаров и продуктов питания. В ходе рейда до продавцов были доведены требования по соблюдению административного законодательства, правил благоустройства территории города, а также разъяснена ответственность за нарушение правил торговли в не отведенных для этого местах", – отметил заместитель начальника отдела МПС УП Семея Виталий Каверин.

Уличным продавцам поручили убрать свои лотки, а также фрукты с овощами с дороги и торговать в специально отведенных местах. Кроме того, проверяющие потребовали убрать за собой с тротуаров мусор. В противном случае – их ждут штрафы.

Фото: Zakon.kz

"По ст. 204 ч. 1 "Торговля в неустановленных местах" Кодекса об административных правонарушениях РК им грозит штраф в 5 МРП. Выброс коммунальных отходов в неотведенных местах является нарушением правил благоустройства – это ст. 505 КоАП РК", – пояснил Виталий Каверин.

Большие претензии у проверяющих были и продавцам колбасных изделий, мяса, яиц и даже рыбы вне холодильников на жаре. Весь товар потребовали срочно убрать с тротуаров.

Фото: Zakon.kz





"Стихийная торговля представляет большую угрозу для населения, поскольку продукция, которая присутствует на прилавках в таких торговых точках, несет опасность, поскольку продается без документов, подтверждающих соответствие, без сроков хранения. К примеру, молочная продукция или мясная – они предусматривают определенные условия хранения, которые, к сожалению, здесь не соблюдаются. Употребление такой продукции может привести к пищевым отравлениям", – прокомментировал руководитель городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Айдар Альменов.

В итоге продавцы пищевой продукции, носков, тапочек и веников начали спешно покидать улицу. Правоохранители пообещали взять данную территорию на ежедневный контроль.

Фото: Zakon.kz

Также были выявлены факты нарушения правил дорожного движения – остановки, стоянки транспортных средств.