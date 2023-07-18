Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Центральные улицы Семея освобождают от стихийных торговцев

Центральные улицы Семея освобождают от стихийных торговцев Фото: Zakon.kz
В центральной части Семея на улицах в районе рынков полицейские провели рейд по стихийной торговле.

Стражами порядка рейдовые мероприятия по незаконной торговле были проведены по ул. Чехова. Торговцы полностью заняли тротуары, проезжую часть и даже продавали продукты питания прямо с земли. При этом никаких разрешений лавочники не имели. Но покидать одну из самых оживленных улиц коммерсанты не спешили. С ними провели разъяснительную работу.

Центральные улицы Семея освобождают от стихийных торговцев

Фото: Zakon.kz

"Сегодня на территории рынка, а именно по ул. Чехова совместно с сотрудниками отдела предпринимательства проведена разъяснительная работа с лицами, занимающимися реализацией товаров и продуктов питания. В ходе рейда до продавцов были доведены требования по соблюдению административного законодательства, правил благоустройства территории города, а также разъяснена ответственность за нарушение правил торговли в не отведенных для этого местах", – отметил заместитель начальника отдела МПС УП Семея Виталий Каверин.

Уличным продавцам поручили убрать свои лотки, а также фрукты с овощами с дороги и торговать в специально отведенных местах. Кроме того, проверяющие потребовали убрать за собой с тротуаров мусор. В противном случае – их ждут штрафы.

Центральные улицы Семея освобождают от стихийных торговцев

Фото: Zakon.kz

"По ст. 204 ч. 1 "Торговля в неустановленных местах" Кодекса об административных правонарушениях РК им грозит штраф в 5 МРП. Выброс коммунальных отходов в неотведенных местах является нарушением правил благоустройства – это ст. 505 КоАП РК", – пояснил Виталий Каверин.

Большие претензии у проверяющих были и продавцам колбасных изделий, мяса, яиц и даже рыбы вне холодильников на жаре. Весь товар потребовали срочно убрать с тротуаров.

Центральные улицы Семея освобождают от стихийных торговцев

Фото: Zakon.kz


"Стихийная торговля представляет большую угрозу для населения, поскольку продукция, которая присутствует на прилавках в таких торговых точках, несет опасность, поскольку продается без документов, подтверждающих соответствие, без сроков хранения. К примеру, молочная продукция или мясная – они предусматривают определенные условия хранения, которые, к сожалению, здесь не соблюдаются. Употребление такой продукции может привести к пищевым отравлениям", – прокомментировал руководитель городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Айдар Альменов.

В итоге продавцы пищевой продукции, носков, тапочек и веников начали спешно покидать улицу. Правоохранители пообещали взять данную территорию на ежедневный контроль.

Центральные улицы Семея освобождают от стихийных торговцев

Фото: Zakon.kz

Также были выявлены факты нарушения правил дорожного движения – остановки, стоянки транспортных средств.

Читайте также

Строительство дорог и соцобъектов в ЗКО находится на контроле партии Amanat

В Уральске прошел XI Гражданский форум

В двух районах Алматы временно отключат холодную воду

Динара Халдарова
Семей
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
Многокилометровые пробки на трассе Конаев – Алматы сняли на видео
Многокилометровые пробки на трассе Конаев – Алматы сняли на видео
финансы, астрология, прогноз
Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на предстоящую неделю
Водители в Алматы объезжают пробки на аль-Фараби прямо по тротуару
Нашли секретный проезд: из-за пробок на аль-Фараби в Алматы водители ездят по тротуару
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления