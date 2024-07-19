Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сомнительная торговля в подземном переходе Семея будет прекращена

Барахолка, школьная форма, торговля, канцелярские товары, канцтовары, школьные принадлежности, подготовка к школе, школьная одежда, рюкзаки, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 06:16 Фото: Zakon.kz
Городские власти Семея намерены прекратить стихийную торговлю в подземном переходе возле центрального рынка, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба городского акимата, в этом году в данном подземном переходе планируются ремонтные работы. Переход является местом массового скопления жителей и гостей города, поскольку расположен возле центрального рынка. Однако, воспользовавшись такой близостью предприимчивые горожане устроили там стихийную торговую площадку.

При проведении капитального ремонта в подземном переходе планируется произвести замену электропроводки, установить камеры видеонаблюдения и музыкальное оборудование.

Помимо этого, местные власти планируют обеспечить электричеством дачные территории Семея.

Читайте также

Автобус, автобусная полоса, БРТ, BRT, скоростные автобусные линии
В Астане появится новый автобусный маршрут
Алия Абди
Семей акимат 2024 год Ремонт Торговля
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Сообщения с номера 1414, егов
К казахстанцам обратились по поводу сообщений с номера 1414
Какие пособия и соцвыплаты положены казахстанцам по инвалидности и потере кормильца
Какие пособия и соцвыплаты положены казахстанцам по инвалидности и потере кормильца
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: