Сомнительная торговля в подземном переходе Семея будет прекращена

Городские власти Семея намерены прекратить стихийную торговлю в подземном переходе возле центрального рынка, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба городского акимата, в этом году в данном подземном переходе планируются ремонтные работы. Переход является местом массового скопления жителей и гостей города, поскольку расположен возле центрального рынка. Однако, воспользовавшись такой близостью предприимчивые горожане устроили там стихийную торговую площадку.

При проведении капитального ремонта в подземном переходе планируется произвести замену электропроводки, установить камеры видеонаблюдения и музыкальное оборудование.

Помимо этого, местные власти планируют обеспечить электричеством дачные территории Семея.