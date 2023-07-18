Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Минздрав рекомендует казахстанцам требовать у косметологов сертификаты

Минздрав рекомендует казахстанцам требовать у косметологов сертификаты Фото: pxhere
При посещении косметологических клиник не все обращают внимание на сроки годности ботокса и самое важное на наличие регистрации этого средства в Казахстане. Минздрав дал казахстанцам рекомендацию, сообщает Zakon.kz.

Процедура ботулинотерапии (ботокс) становится все популярнее во всем мире. "Уколы красоты" чаще применяются в экстетической медицине с целью омоложения и устранения патологических изменений кожи.

На сегодняшний день, согласно Государственному реестру лекарственных средств и медицинских изделий в РК зарегистрировано 12 лекарственных средств для применения при ботулинотерапии. Они представлены под торговыми наименованиями "Ботулакс", "Ксеомин", "Вистабель", "ФОРТОКС®️", "Диспорт®️", "Нейронокс". Указанные лекарства выдаются строго по рецепту врача.

"Законодательством Республики Казахстан предусмотрена административная ответственность за безрецептурную реализацию рецептурных лекарственных средств. За незаконное обращение лекарственных средств предусмотрена не только административная, а также уголовная ответственность". Пресс-служба Минздрава РК

Министерство здравоохранения РК настоятельно рекомендует не вводить инъекции самостоятельно, исключительно пользоваться услугами сертифицированных специалистов и приобретать только зарегистрированные в стране лекарственные средства, выписанные по рецепту врача.

Важно убедиться, что организация имеет лицензию на проведение выбранных процедур. Проверить это можно по ссылке.

Ранее в Минздраве РК рассказали, в каких случаях в Казахстан будут завозить незарегистрированные лекарства.

Читайте также

Центральные улицы Семея освобождают от стихийных торговцев

Строительство дорог и соцобъектов в ЗКО находится на контроле партии Amanat

В Уральске прошел XI Гражданский форум

Константин Вноровский
Минздрав РК
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
Многокилометровые пробки на трассе Конаев – Алматы сняли на видео
Многокилометровые пробки на трассе Конаев – Алматы сняли на видео
финансы, астрология, прогноз
Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на предстоящую неделю
Водители в Алматы объезжают пробки на аль-Фараби прямо по тротуару
Нашли секретный проезд: из-за пробок на аль-Фараби в Алматы водители ездят по тротуару
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления