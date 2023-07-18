Минздрав рекомендует казахстанцам требовать у косметологов сертификаты

При посещении косметологических клиник не все обращают внимание на сроки годности ботокса и самое важное на наличие регистрации этого средства в Казахстане. Минздрав дал казахстанцам рекомендацию, сообщает Zakon.kz.

Процедура ботулинотерапии (ботокс) становится все популярнее во всем мире. "Уколы красоты" чаще применяются в экстетической медицине с целью омоложения и устранения патологических изменений кожи.

На сегодняшний день, согласно Государственному реестру лекарственных средств и медицинских изделий в РК зарегистрировано 12 лекарственных средств для применения при ботулинотерапии. Они представлены под торговыми наименованиями "Ботулакс", "Ксеомин", "Вистабель", "ФОРТОКС®️", "Диспорт®️", "Нейронокс". Указанные лекарства выдаются строго по рецепту врача.

"Законодательством Республики Казахстан предусмотрена административная ответственность за безрецептурную реализацию рецептурных лекарственных средств. За незаконное обращение лекарственных средств предусмотрена не только административная, а также уголовная ответственность". Пресс-служба Минздрава РК

Министерство здравоохранения РК настоятельно рекомендует не вводить инъекции самостоятельно, исключительно пользоваться услугами сертифицированных специалистов и приобретать только зарегистрированные в стране лекарственные средства, выписанные по рецепту врача.



Важно убедиться, что организация имеет лицензию на проведение выбранных процедур. Проверить это можно по ссылке.

Ранее в Минздраве РК рассказали, в каких случаях в Казахстан будут завозить незарегистрированные лекарства.