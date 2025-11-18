Как установить отцовство в Казахстане: куда обращаться и что подготовить
Установление отцовства – это официальное юридическое оформление родственной связи между отцом и ребенком.
Процедура закрепляет за мужчиной статус законного родителя, что предполагает определенные права и обязанности.
Как устанавливается отцовство
- Если родители не в браке, отцовство устанавливается совместным заявлением матери и отца в органах РАГС. Представительство не допускается.
- В случаях смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или в случае лишения ее родительских прав.
- В случае отсутствия согласия между родителями или смерти отца вопрос решается в суде.
Подача заявления для оказания услуги осуществляется в отделении регистрации актов гражданского состояния (РАГС).
Какие документы нужны
- Удостоверения личности родителей.
- Свидетельство о рождении ребенка.
- Заявление об установлении отцовства.
- Дополнительные документы (например, справки о браке/разводе).
Также отмечено, что при добровольном установлении отцовства срок оказания услуги составляет 2 дня. При судебном – сроки устанавливает суд.
После внесения изменений в записи акта о рождении выдается новое свидетельство.
Правила установления отцовства прописаны в Кодексе о браке (супружестве) и семье.
