Советы

Как установить отцовство в Казахстане: куда обращаться и что подготовить

Фото: pixabay
Специалисты НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" дали простые рекомендации: куда обращаться, какие документы подготовить и на что обратить внимание при установлении отцовства в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Установление отцовства – это официальное юридическое оформление родственной связи между отцом и ребенком.

Процедура закрепляет за мужчиной статус законного родителя, что предполагает определенные права и обязанности.

Как устанавливается отцовство

  • Если родители не в браке, отцовство устанавливается совместным заявлением матери и отца в органах РАГС. Представительство не допускается.
  • В случаях смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или в случае лишения ее родительских прав.
  • В случае отсутствия согласия между родителями или смерти отца вопрос решается в суде.

Подача заявления для оказания услуги осуществляется в отделении регистрации актов гражданского состояния (РАГС).

Какие документы нужны

  • Удостоверения личности родителей.
  • Свидетельство о рождении ребенка.
  • Заявление об установлении отцовства.
  • Дополнительные документы (например, справки о браке/разводе).

Также отмечено, что при добровольном установлении отцовства срок оказания услуги составляет 2 дня. При судебном – сроки устанавливает суд.

После внесения изменений в записи акта о рождении выдается новое свидетельство.

Правила установления отцовства прописаны в Кодексе о браке (супружестве) и семье.

Ранее в госкорпорации напомнили казахстанцам, как правильно оформить заявку на экзамен для получения водительского удостоверения.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
