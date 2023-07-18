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В селах ЗКО бродячие собаки нападают на скот

В селах ЗКО бродячие собаки нападают на скот Фото: pxhere
В селах Западного Казахстана бродячие собаки все чаще нападают на скот. Местные жители жалуются, что своры нападают на молодняк прямо в сараях, сообщает Zakon.kz.

Недавно собаки загрызли несколько овец в селе Жамбыл, что в 20 километрах от Уральска, передает Astana TV.

Напали ночью, когда хозяева спали. В итоге из девяти голов у хозяина осталось четыре.

"Не принимают никаких мер ни аким, ни ветврач, ни полиция. Даже на экспертизу не взяли, не приходили, не посмотрели. Первый раз, когда был случай, позвонил - полиция приехала с Мичуринского округа, аким сам не приехал и даже трубку не взял". Житель села Мичурино Аскар Давлетьяров

Сельчане говорят, что за месяц в Жамбыле псы загрызли 20 овец.

В сельском акимате проблему с бродячими животными не скрывают. И поясняют - населенные пункты находятся возле дач. А зимой дачники собак бросают, тем самым умножая число мохнатых бродяг. Но работа по их отлову не прекращается, заверяют чиновники.

"На сегодняшний день у нас отловлено 138 собак, округ Мичурино, Асан, Зелёный, Жамбыл, Октябрьский. Далее со слов жителей, в селе Жамбыл есть две бесхозные собаки, желто-коричневого цвета и сейчас мы проводим розыскные работы". Аким Мичуринского сельского округа Максим Мусалимов

В конце зимы появилась информация о том, что бродячие собаки терроризируют жителей СКО.

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