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Казахстан поднялся в рейтинге паспортов мира

Казахстан поднялся в рейтинге паспортов мира Фото: Zakon.kz
В рейтинге самых сильных паспортов мира, составленном Henley & Partners, впервые за пять лет сменился лидер. На первое место вышел Сингапур, граждане которого могут посетить без визы 192 страны мира, сообщает Zakon.kz.

Консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала индекс паспортов мира на третий квартал 2023 года на основе данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IAA). Впервые за пять лет Япония потеряла первое место, уступив его Сингапуру.

На второе место поднялись Германия, Италия и Испания (190 стран), на третьем помимо Японии оказались Австрия, Люксембург, Финляндия, Франция, Швеция и Южная Корея (189 стран).

Казахстан занимает 66 позицию. Годом ранее он стоял на 68 месте.

Последними в списке оказались паспорта Афганистана, Ирака и Сирии.

Любопытно, что всего двумя неделями ранее другой рейтинг – от Passport Index, оценивающий "ценность" паспорта по его мобильности, поставил Казахстан на 53 место.

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