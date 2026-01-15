Казахстан поднялся в рейтинге самых сильных паспортов 2026 года

Специализирующейся на вопросах гражданства и резидентства британская консалтинговая компания Henley & Partners составила рейтинг самых сильных паспортов 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным Henley & Partners, самыми влиятельными паспортами в 2026 году стали документы Сингапура, Японии и Южной Кореи. К примеру, граждане Сингапура имеют право на безвизовый въезд в 192 из 227 стран и территорий, включенных в индекс компании. У Японии и Южной Кореи безвизовый доступ в 188 стран.

Третье место делят сразу пять европейских стран: Дания, Люксембург, Испания, Швеция и Швейцария. Граждане этих государств могут въехать без визы в 186 стран и территорий.

Казахстанский паспорт укрепил свои позиции в международном рейтинге. В этом году он поднялся сразу на четыре строчки и занял 61-е место. Его обладатели могут свободно посещать 78 стран. Мы делим эту позицию с Боливией и Суринамом.

Самый внушительный рост за 20-летнюю историю существования рейтинга показали Объединенные Арабские Эмираты. С 2006 года страна поднялась в топе на 57 позиций, договорившись о безвизовом режиме со 149 странами. Как следует из отчета, это стало возможным благодаря дипломатическому взаимодействию и смягчению визовой политики со стороны ОАЭ.

Больше всего позиций за 2025 год потеряла Великобритания, которая за 12 месяцев потеряла безвизовый режим с восемью странами.

С 3 по 10 февраля 2026 года состоится прием заявлений на тестирование для претендентов на получение гражданства Казахстана.