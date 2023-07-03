Насколько силен казахстанский паспорт, выяснили аналитики

Казахстан остался на 53-м месте в рейтинге стран по "силе" национального паспорта, сообщает Zakon.kz.

Казахстан сохранил позиции в рейтинге государств по так называемой силе национального паспорта. В 2023 году страна по-прежнему занимает 53-е место в списке. Всего в рейтинге 97 позиций.

Граждане Казахстана могут посещать без виз 39 стран мира, еще в 52 государствах казахстанцы могут оформить визы по прибытии. Для посещения 107 стран гражданам РК потребуется виза.

По силе национального паспорта Казахстан делит позицию с карликовым государством Науру, которое расположено на одноименном острове в Тихом океане. Самый "сильный" паспорт – в ОАЭ: граждане эмиратов могут без визы посещать 125 стран мира. Самый "слабый" – в Афганистане (всего пять стран с безвизовым режимом).

В прошлом году Казахстан также занимал 53-е место в рейтинге силы паспортов.