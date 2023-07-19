КНБ провел спецоперацию в Алматы: ликвидировали нарколаборатории и крупный склад

В Алматы 12 и 14 июля 2023 года Комитет национальной безопасности РК ликвидировал две нарколаборатории и крупный склад с химическими прекурсорами, сообщает Zakon.kz.

"Обнаружено и изъято свыше 10 кг синтетического наркотика "мефедрон", порядка 15 тонн прекурсоров, а также специальное оборудование, позволяющее организовать деятельность, по меньшей мере, 4-5 нарколабораторий", – рассказали подробности спецоперации в пресс-службе КНБ РК.

Фото: пресс-служба КНБ РК

По данным комитета, четырех казахстанцев задержали в момент изготовления наркотиков.



Фото: пресс-служба КНБ РК

"(К ним. – Прим. ред.) с санкции суда применена мера пресечения в виде содержания под стражей. По данным фактам проводятся досудебные расследования". Пресс-служба КНБ РК

Фото: пресс-служба КНБ РК

С начала 2023 года сотрудники Комитета нацбезопасности РК ликвидировали 24 нарколабораторий, 20 международных и 23 региональных наркоканала, изъяли 780 кг синтетических наркотиков и свыше 68 тонн прекурсоров.

"Преступления, связанные с незаконным оборотом, сбытом, хранением, изготовлением, культивированием, переработкой, приобретением наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, в соответствии с законодательством, наказываются лишением свободы от трех до 20 лет", – напомнили в пресс-службе КНБ РК.

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4 июля 2023 года сотрудники КНБ совместно с МВД, а также при координации прокуратуры Западно-Казахстанской области в Алматы, Уральске и Аксае провели единовременную спецоперацию по пресечению деятельности двух группировок. В ходе спецоперации задержали 20 участников преступных групп, которых подозревают в вымогательстве, хулиганстве и грабежах.