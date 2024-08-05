КНБ за месяц ликвидировал три крупные нарколаборатории
Как отмечено в сообщении ведомства, по подозрению в совершении указанных преступлений задержаны и с санкции суда взяты под стражу восемь казахстанцев.
"В ходе обысков изъято свыше 93 кг синтетических наркотиков, 70 литров мефедрона на стадии кристаллизации, а также 255 кг прекурсоров и лабораторное оборудование".Пресс-служба КНБ
Фото: пресс-служба КНБ РК
Кроме того сказано, что стоимость изъятых наркотиков на черном рынке может составлять более 2 млрд тенге.
Проводится досудебное расследование по статье 297 Уголовного кодекса.
Фото: пресс-служба КНБ РК
"Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", – заключили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что жительница Павлодарской области лишилась 30 млн тенге. Как ее смогли обмануть телефонные мошенники, представившись руководителями и сотрудниками Комитета национальной безопасности (КНБ), рассказали в полиции.