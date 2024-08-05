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КНБ за месяц ликвидировал три крупные нарколаборатории

КНБ за месяц ликвидировал три крупных нарколабораторий, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 09:15 Фото: пресс-служба КНБ РК
В июле 2024 года в Астане и Алматы Комитетом национальной безопасности (КНБ) ликвидирована деятельность трех крупных нарколабораторий, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении ведомства, по подозрению в совершении указанных преступлений задержаны и с санкции суда взяты под стражу восемь казахстанцев.

"В ходе обысков изъято свыше 93 кг синтетических наркотиков, 70 литров мефедрона на стадии кристаллизации, а также 255 кг прекурсоров и лабораторное оборудование".Пресс-служба КНБ
КНБ за месяц ликвидировал три крупных нарколабораторий, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 09:15

Фото: пресс-служба КНБ РК

Кроме того сказано, что стоимость изъятых наркотиков на черном рынке может составлять более 2 млрд тенге.

Проводится досудебное расследование по статье 297 Уголовного кодекса.

КНБ за месяц ликвидировал три крупных нарколабораторий, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 09:15

Фото: пресс-служба КНБ РК

"Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", – заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что жительница Павлодарской области лишилась 30 млн тенге. Как ее смогли обмануть телефонные мошенники, представившись руководителями и сотрудниками Комитета национальной безопасности (КНБ), рассказали в полиции.

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