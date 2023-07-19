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Экс-футболист погиб в результате ДТП в Жетысуской области

Экс-футболист погиб в результате ДТП в Жетысуской области Фото: Instagram/Алибек Батырбеков
Бывший игрок нескольких футбольных клубов Казахстана, детский тренер Алибек Батырбеков ушел из жизни в возрасте 26 лет, сообщает Zakon.kz.

18 июля на трассе Алматы – Талдыкорган произошло ДТП, в результате чего автомашина Toyota Prado врезалась в металлическое ограждение. Как стало известно позже, в авто находился известный в Талдыкоргане футболист Алибек Батырбеков.

Ему было 26 лет. В разные годы играл за футбольные клубы "Байтерек" и "Жетысу". Защитник по амплуа в 2012 году прошел обучение по программе "Оле Бразил" в городе Рибейран-Прету. За профессиональную карьеру сыграл около 50 матчей, а последние годы занимался обучением детей.

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