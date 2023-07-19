Что посетить в Алматы туристу

Алматы не оставляет равнодушными и приятно удивляет даже опытных путешественников. Здесь масса интересных туристических мест, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни.

Это и удивительной красоты природные объекты, и рукотворные достопримечательности: величественные соборы, мечети, музеи и многое другое. Zakon.kz подобрал топ-10 лучших из них.

Когда лучше ехать в Алматы

Этот город прекрасен всегда, независимо от времени года. Здесь найдется увлекательное занятие для туриста и зимой, и летом. Можно заниматься активными видами спорта, кататься на фуникулере, знакомиться с культурой, историей и просто гулять по рынкам, угощаясь местными лакомствами. Природа и архитектура будут удивлять вас своей красотой, когда бы вы ни приехали. Великолепные здания, парки, фонтаны, зоопарк, дельфинарий. Все это и многое другое вы найдете в Алматы. Выбирая время для поездки, ориентируйтесь на свои цели. На горнолыжном курорте, разумеется, лучше отдыхать зимой. Чтобы погулять пешком по улочкам Алматы, приезжайте весной или ранней осенью. А для любителей летнего отдыха есть несколько пляжей прямо в черте города.

Интересные объекты города

Чтобы посетить все популярные туристические места, нужно потратить немало времени. Но для начала стоит ознакомиться с самыми известными достопримечательностями Алматы.

Вознесенский кафедральный собор

Фото: cathedral.kz

Это 56-метровое деревянное строение – одно из высочайших в мире и самый высокий деревянный храм православной церкви. В нем могут находиться до 1 800 посетителей сразу. Внутри удивительной красоты расписной иконостас и фрески на стенах. Собор возведен в начале прошлого века из тянь-шаньской ели голубого оттенка, и, как утверждают, при постройке не использовались гвозди. Несмотря на это, храм выстоял во время землетрясения 1911 года, когда был разрушен практически весь город.

Центральная мечеть Алматы

Фото: Zakon.kz

Из всех мечетей Казахстана эта одна из самых больших и может вместить до 7 тысяч верующих. Ее построили в 1999 году из белоснежного мрамора. Высота купола, выложенного великолепными лазурными листьями, – 36 метров, диаметр – 20, а минарет возвышается на 47. Мастера из Турции украсили стены мечети цитатами из Корана. Здание оборудовано системой усиления звука. Во дворе удивительной красоты парк с оборудованными скамейками местами для отдыха и зелеными зонами. Мечеть выглядит впечатляюще благодаря своим огромным размерам и при этом гармонично и сдержанно.

Никольский собор

Фото: mitropolia.kz

В 1908 году в центре Алматы был построен этот храм, названный в честь Святого Николая. В советский период здесь разместили Музей атеизма, и собор постепенно разрушался. Не осталось ни икон, ни крестов. Но уже после войны началось его восстановление силами прихожан. И в течение долгого времени это был единственный работающий храм в Алматы. В 90-х годах прошлого века провели реконструкцию здания, и собор стал еще прекраснее. А с 2012 года рядом с ним поставили памятник Святому Николаю.



Популярные музеи Алматы

Познакомиться с культурой и историей Казахстана можно в многочисленных музеях. Здесь представлены интереснейшие экспозиции, открывающие гостям Алматы этот удивительный край.

Музей народных музыкальных инструментов им. Ыхласа

Фото: wikimedia

Не только любителям национальной музыки, но и многим другим туристам будет интересна широкая экспозиция этого музея. Здесь наряду с местными национальными инструментами множество экспонатов, представляющих другие страны и континенты. В музейных помещениях постоянно звучит музыка и есть даже собственный концертный зал. Кроме того, можно в память о поездке приобрести народный музыкальный инструмент в сувенирном магазинчике. Музей размещен в деревянном тереме, построенном в начале прошлого века, который сам по себе может быть музейным экспонатом.

Музей истории

Чтобы узнать, как был основан, развивался Алматы и чем живет сегодня, стоит посетить этот музей, размещенный на территории памятника зодчества XIX века. Здесь больше 35 тысяч артефактов, которые разделены на экспозиции, представляющие разные исторические эпохи – от древних времен до современного периода. Переходя из одного зала в другой, которых в музее одиннадцать, вы сможете полностью погрузиться в историю города и поближе познакомиться с Алматы и его жителями.

Центральный государственный музей

Из всех многочисленных культурных заведений города именно это самое известное. Музей, расположенный в южной части города, открыт еще в начале XIX века. В нем семь больших залов, в которых представлено больше 300 тысяч экспонатов. У вас будет возможность ознакомиться с древними книгами и документами, старинными монетами, ювелирными украшениями, оружием и доспехами. В музее прекрасная коллекция казахских музыкальных инструментов, народных костюмов и бытовых предметов. Есть даже самая настоящая юрта, в которой точно воссоздана реальная обстановка. Но самый популярный, пожалуй, – археологический зал с большой коллекцией древних артефактов.

Другие интересные объекты

Кроме храмов, мечетей и музеев в Алматы масса других мест, которые полюбились туристам.

Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев

В этом популярном месте сразу три важные достопримечательности: Музей народных музыкальных инструментов, Дом офицеров и Вознесенский собор. Но центральное место в парке занимает грандиозный монумент, открытый в 1975 году к 30-летнему юбилею Победы. Это Мемориал Славы, в центральной части которого изображены фигуры солдат из легендарной панфиловской дивизии, прикрывающих собой стену Кремля. Слева и справа от этой композиции – тематическая скульптура и горельеф, а в центре Вечный огонь, зажженный еще в день открытия парка, вокруг которого капсулы с образцами земли из городов-героев.

Метрополитен

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Алматы – единственный город Казахстана, в котором есть метро. У него всего одна линия, но ее протяженность превышает 11 км. На станциях удивительной красоты инсталляции, декор из мрамора и величественные люстры огромных размеров, выполненные в классическом стиле. Все это впечатляет и ошеломляет своей масштабностью и роскошью. Есть также станции с ультрасовременным оформлением. Поэтому ваша поездка в метро будет не только удобной, но и увлекательной.

Холм Кок-Тобе

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Поездка в Алматы будет неполной, если вы не побываете в этом удивительном месте. На холм Кок-Тобе высотой 1 100 метров можно подняться по канатной дороге, которая проходит через центр города, поэтому вы сможете полюбоваться им с высоты. Здесь расположена главная телевизионная башня страны, один из ее основных символов. Здание, построенное в 1983 году, возвышается на 371 метр. На одном из верхних этажей есть смотровая площадка, с которой туристы любуются городом и окружающей природой. Можно также посетить местные заповедники, прогуляться по живописным лесам, рощам и вкусно пообедать в кафе. В парке Кок-Тобе много интересных памятников, в том числе группе Beatles и даже символу города – яблоку.

Зоопарк

Фото: Zakon.kz

Рядом с центральным городским парком находится еще одно место, привлекающее гостей Алматы. Это один из самых старых зоопарков Казахстана, который открыт еще в 1937 году и расположен на огромной территории в 32 га. Основную часть этой площади занимает озеро, на котором живут птицы разных пород. Здесь больше 400 видов животных со всего мира. Но особая гордость зоопарка – хищные птицы.

Заключение

Мы рассказали только о некоторых туристических объектах, привлекающих в Алматы путешественников. Их здесь намного больше, и любой гость этого удивительного города наверняка найдет в нем место по вкусу, в которое захочет возвращаться снова и снова. Пусть наш топ-10 станет для вас программой-минимум для первой поездки в Алматы, с которой начнется большая любовь к этому городу и Казахстану в целом.