Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Индонезии поезд врезался в грузовик, произошел взрыв

поезд столкнулся с грузовиком в Индонезии Фото: скриншот видео
В Индонезии поезд на железнодорожном переезде протаранил грузовой автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла в городе Семаран. Грузовик с прицепом застрял на железнодорожном переезде. В один момент в него на скорости 60 км/ч врезался поезд, сообщает CNN Indonesia.

В результате столкновения никто не пострадал, повреждения получили объекты инфраструктуры.

На кадрах видно, что грузовик не успел переехать рельсы. Поезд протаранил автомобиль прямо по центру. Грузовик разорвало на две части, одна из которых загорелась.


Читайте также

В Сети нашли реалистичные изображения насилия над детьми, созданные ИИ

44 человека погибли во время ливней в Южной Корее

Турции отказали во вступлении в ЕС

Данияр Кунафин
Индонезия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
В Казахстане сотовые операторы поднимают цены
В Казахстане сотовые операторы поднимают цены
Многокилометровые пробки на трассе Конаев – Алматы сняли на видео
Многокилометровые пробки на трассе Конаев – Алматы сняли на видео
финансы, астрология, прогноз
Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на предстоящую неделю
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления