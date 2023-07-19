В Индонезии поезд врезался в грузовик, произошел взрыв

В Индонезии поезд на железнодорожном переезде протаранил грузовой автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла в городе Семаран. Грузовик с прицепом застрял на железнодорожном переезде. В один момент в него на скорости 60 км/ч врезался поезд, сообщает CNN Indonesia.

В результате столкновения никто не пострадал, повреждения получили объекты инфраструктуры.



На кадрах видно, что грузовик не успел переехать рельсы. Поезд протаранил автомобиль прямо по центру. Грузовик разорвало на две части, одна из которых загорелась.



