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Происшествия

Казахстанцев предупредили о задержке поездов из-за ДТП в Атырауской области

КТЖ, авария, железная дорога, ДТП, , фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 15:27 Фото: пресс-служба КТЖ
Столкновение КамАЗа и грузового состава на железнодорожном переезде в Атырауской области может вызвать задержку пассажирских поездов, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе КТЖ пояснили, что на месте аварии сейчас идут восстановительные работы, в которых задействованы два восстановительных поезда и шесть автомобилей.

"В связи с восстановительными работами на перегоне ожидается задержка пассажирских поездов "Мангышлак-Атырау" и "Актобе-Атырау". Акимат Атырауской области организовал десять пассажирских автобусов для перевозки пассажиров со станции Карабатан до вокзала в Атырау", – рассказали в КТЖ.

Работы по устранению последствий происшествия продолжаются.

Фото: пресс-служба КТЖ

Авария между грузовиком и поездом случилась 1 марта 2025 года на железнодорожном переезде станции Тендік в Атырауской области. Пострадали три человека.

Андрей Дюсупов
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