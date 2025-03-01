Казахстанцев предупредили о задержке поездов из-за ДТП в Атырауской области

Столкновение КамАЗа и грузового состава на железнодорожном переезде в Атырауской области может вызвать задержку пассажирских поездов, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе КТЖ пояснили, что на месте аварии сейчас идут восстановительные работы, в которых задействованы два восстановительных поезда и шесть автомобилей.

"В связи с восстановительными работами на перегоне ожидается задержка пассажирских поездов "Мангышлак-Атырау" и "Актобе-Атырау". Акимат Атырауской области организовал десять пассажирских автобусов для перевозки пассажиров со станции Карабатан до вокзала в Атырау", – рассказали в КТЖ.

Работы по устранению последствий происшествия продолжаются.

Фото: пресс-служба КТЖ

Авария между грузовиком и поездом случилась 1 марта 2025 года на железнодорожном переезде станции Тендік в Атырауской области. Пострадали три человека.