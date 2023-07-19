Убийство девочки в Туркестанской области: судью освободят от должности за мягкий приговор подозреваемому

Верховный суд провел служебную проверку по факту вынесения в мае текущего года незаконного приговора в отношении подозреваемого в убийстве малолетней девочки, сообщает Zakon.kz.

"По итогам инициирован вопрос освобождения председателя Сарыагашского районного суда Туркестанской области от занимаемой должности", – говорится в сообщении.

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В мае 2023 года подозреваемого осудили за причинение тяжкого вреда здоровью. Суд назначил ему наказание в виде трех лет ограничения свободы.

"Мужчина после совместного распития спиртных напитков и словесной перепалки с потерпевшим вступил в драку, в результате которой нанес здоровью потерпевшего тяжкие телесные повреждения. Суд, рассмотрев это уголовное дело, учел смягчающие вину обстоятельства – полное признание вины и раскаяние в содеянном, возмещение причиненного вреда и прощение его потерпевшим, который просил назначить легкое наказание. Также на момент вынесения приговора у подозреваемого судимости не было, так как она была погашена по закону", – говорилось в сообщении суда.

Нурказы Шетенов родился 1 мая 1978 года. В 1997 году окончил Шымкентский юридический колледж МВД РК. В 2003 году окончил МКТУ им Х.А.Яссави по специальности – юрист. Трудовую деятельность начал в органах внутренних дел Южно-Казахстанской области на различных должностях с 1997 по 2004 года начиная с участкового инспектора, дознавателя, следователя, оперуполномоченного Шестого Управления, Управления по борьбе с наркобизнесом. В 2004-2007 годах работал советником акима Казыгуртского района ЮКО по правовым вопросам. В 2007-2010 годах работал юристом ТОО "Бейбарс и К" и "Төлеби Мунай Газ", 2010-2016 года работал судьей Сайрамского районного суда. В 2016-2020 годах работал председателем Сузакского районного суда. С 2020 года является председателем Сарыагашского районного суда.

13 июля в Сарыагашском районе Туркестанской области обнаружили тело пятилетней девочки с признаками насильственной смерти. В тот же день полицейские по подозрению в совершении преступления задержали ранее неоднократно судимого мужчину.