10 удивительных туристических объектов Жетысуской области
1. Коринское ущелье
Ущелье реки Кора располагается среди хребтов Джунгарского Алатау на территории Ескельдинского района. Его топовым местом по праву считается водопад Бурхан булак – самый высокий в Центральной Азии. Он состоит из четырех каскадов и имеет высоту 168 метров. Но снизу можно увидеть только три, высота которых около 120 метров. К его истокам может вскарабкаться не каждый – слишком крутые тропинки идут туда.
Фото Zakon.kz
Фото Zakon.kz
В нескольких километрах ниже водопада расположено урочище Святой камень. Каждый турист считает своим долгом устроить фотосессию на огромной каменной глыбе. Но мало кто знает, что валун обладает магической силой и его нужно обойти трижды вокруг, загадать желание и ждать, когда оно сбудется. Главное, чтобы помыслы были чисты. Особенные чаяния на его чудодейственную силу возлагают женщины, желающие обрести счастье материнства.
2. Коксуское ущелье
Территориально оно относится к Кербулакскому району. Сама же река Коксу берет начало от слияния двух рек – Караарык и Казан на высоте 3500 метров. Она входит в пятерку самых сложных горных рек всего постсоветского пространства. Особенно популярна Коксу для туристов-водников.
Фото Zakon.kz
В ущелье ведет дорога от поселка Рудничный. Проехать по нему на внедорожнике до перевала Омар и насладиться потрясающими пейзажами, может практически каждый. А вот добраться до истоков Коксу под силу только подготовленным экстремалам.
Отвесные скалы местами сковывают реку с обеих сторон, зеленые склоны, покрытые хвойными и лиственными деревьями, разноцветие душистых трав смягчают суровость ущелья.
3. Ущелье Черкасай
Практически все уникальные природные объекты Джунгарского Алатау большую часть года недоступны для посещений. Ущелье Черкасай – исключение. В него можно попасть круглый год.
Фото Zakon.kz
Три водопада – Дальний, Теплый и Весенний - привлекают туристов как магнит. Весной они полноводны, летом и осенью иногда даже пересыхают, оставляя после себя лишь изумрудный мох. А зимой, стекая тоненькими струйками, образуют шикарные ледопады.
Еще Черкасай примечателен тем, что в нем обитает эндемик Казахстана – семиреченский лягушкозуб. Этот исчезающий вид может жить лишь в абсолютно чистой воде. Горная река местами образует своеобразные "ванночки", в которых удается прогреться воде. Такие места и облюбовали лягушкозубы.
4. Поющий бархан
Поющий бархан величественно расположился на территории нацпарка "Алтын Эмель". По пути к бархану можно любоваться стадами диких животных - куланов, джейранов, сайгаков. Что характерно, они абсолютно не дикие, могут подпустить к себе довольно близко, с удовольствием позируя для фото.
Поющий бархан имеет длину около трех километров и высоту 150 метров. При ветре он издает звук, похожий на гул реактивного самолета, сначала далекий, а потом нарастающий. Над этим феноменом до сих пор безрезультатно ломают головы великие умы, но тщетно.
Фото Zakon.kz
Даже присутствие Поющего бархана на берегу реки Или противоречит привычным представлениям о ландшафтах природных зон. В этих местах бархану быть не полагается, но он есть и это - факт. Несмотря на очень сильные ветры и зыбкость песка, бархан не кочует по равнине, а около пяти тысяч лет стоит на том же месте, интригуя ученых и исследователей своей таинственностью.
5. Горы Актау и Катутау
Горы Катутау расположены в восточной части нацпарка "Алтын Эмель", в 25 км от гор Актау.
Фото Zakon.kz
Фото Zakon.kz
Горы Катутау переводят по-разному - мрачные, пустые, застывшие. Последнее наиболее актуально, так как они
имеют вулканическое происхождение. Глядя на них легко представить, как вытекала
лава из древнего вулкана и застывала причудливыми формами.
6. Озеро Жасылколь
Это высокогорное озеро тоже расположено в горах Джунгарского Алатау (Саркандский район). Оно находится на высоте 1630 метров над уровнем моря на территории Жонгар-Алатауского государственного национального природного парка.
Фото Zakon.kz
Тысячи лет назад каменный обвал после землетрясения перекрыл
реку Агынакты, образовав чудесный водоем.
7. Ущелье Карасарык
Через Карасарык в 1920 году атаман Александр Дутов уходил со своими сподвижниками в Китай. Историки считают, что белогвардейцы уносили с собой не только несметные богатства, но и чудотворную икону Табынской Божьей матери. Предание гласит, что последнее богослужение с иконой они совершили у скалы, на которой, впоследствии, появился святой лик.
Фото Zakon.kz
Фото Zakon.kz
Также
существует версия, что атаман Дутов, как и многие из его войска, часть сокровищ
зарыл по всему пути следования в самом ущелье, надеясь однажды вернуться на
родину. До сих пор есть энтузиасты, кто рыщет по Карасарыку в поисках клада.
Возможно, кому-то удача улыбнется!
8. Райские озера
Они расположены в Прибалхашье (Саркандский район), среди пустынных барханов и часто встречающихся солончаков. Вода в Райских озерах близка по составу к Мертвому морю. В июне-июле находиться там довольно сложно, так как совершенно негде укрыться от испепеляющей жары. Температура воздуха днем может доходить до +50° и выше. Поэтому предпочтительней туда ехать либо в мае, либо с середины августа и до первых холодов.
Фото Zakon.kz
Глубина этих небольших озер достигает 6 метров, но утонуть в них невозможно. Соленая как рапа вода тут же выталкивает человека на поверхность. Температура воды на уровне дна доходит до +70°, так как из земных глубин на поверхность выделяется сероводород. Он дает дополнительную полезность водоемам. Купаться в воде этих озер можно не более 20 минут. Потом следует сделать паузу.
9. Озеро Балхаш
Солнечных дней в летний сезон большинство, а температура воздуха достигает +45 °С. Вода же в Балхаше прогревается до +28°, купаться можно с конца мая до середины сентября.
Фото Zakon.kz
К тому же и сами воды озера, и его соли, и сероводородные грязи оказывают
целебное воздействие на организм человека. Он отлично подходит для семейного
отдыха с детьми, так как имеет пологую структуру прибрежной полосы.
10. Озеро Алаколь
Алаколь – настоящая водная жемчужина Семиречья. Оно имеет вулканическое происхождение. Это единственное в мире озеро с черными галечными пляжами.
Фото Zakon.kz
Купальный
сезон здесь недолгий, он длится с середины июня до середины августа. А потом
наступает период ветров. Правда, и в купальный сезон можно столкнуться с
соперничеством дующих в этом районе Сайкана, Евгея и Горняка. Шторм может
возникнуть внезапно, поэтому отдыхающим следует знать: если на гребнях волн
стали появляться белые барашки, следует быстро выйти на берег.