10 удивительных туристических объектов Жетысуской области

Лето, солнце, пора отпусков. Для любителей активного и даже экстремального отдыха Жетысу – это именно то, что нужно. Здесь есть высокие заснеженные горы, бескрайние степи и пустыни, бурные горные реки и озера с целебной водой. Zakon.kz представляет 10 неповторимых мест Жетысуской области.

1. Коринское ущелье

Ущелье реки Кора располагается среди хребтов Джунгарского Алатау на территории Ескельдинского района. Его топовым местом по праву считается водопад Бурхан булак – самый высокий в Центральной Азии. Он состоит из четырех каскадов и имеет высоту 168 метров. Но снизу можно увидеть только три, высота которых около 120 метров. К его истокам может вскарабкаться не каждый – слишком крутые тропинки идут туда.

Фото Zakon.kz

Фото Zakon.kz

В нескольких километрах ниже водопада расположено урочище Святой камень. Каждый турист считает своим долгом устроить фотосессию на огромной каменной глыбе. Но мало кто знает, что валун обладает магической силой и его нужно обойти трижды вокруг, загадать желание и ждать, когда оно сбудется. Главное, чтобы помыслы были чисты. Особенные чаяния на его чудодейственную силу возлагают женщины, желающие обрести счастье материнства.

2. Коксуское ущелье

Территориально оно относится к Кербулакскому району. Сама же река Коксу берет начало от слияния двух рек – Караарык и Казан на высоте 3500 метров. Она входит в пятерку самых сложных горных рек всего постсоветского пространства. Особенно популярна Коксу для туристов-водников.

Фото Zakon.kz

В ущелье ведет дорога от поселка Рудничный. Проехать по нему на внедорожнике до перевала Омар и насладиться потрясающими пейзажами, может практически каждый. А вот добраться до истоков Коксу под силу только подготовленным экстремалам.

Отвесные скалы местами сковывают реку с обеих сторон, зеленые склоны, покрытые хвойными и лиственными деревьями, разноцветие душистых трав смягчают суровость ущелья.

3. Ущелье Черкасай

Практически все уникальные природные объекты Джунгарского Алатау большую часть года недоступны для посещений. Ущелье Черкасай – исключение. В него можно попасть круглый год.

Фото Zakon.kz

Три водопада – Дальний, Теплый и Весенний - привлекают туристов как магнит. Весной они полноводны, летом и осенью иногда даже пересыхают, оставляя после себя лишь изумрудный мох. А зимой, стекая тоненькими струйками, образуют шикарные ледопады.

Еще Черкасай примечателен тем, что в нем обитает эндемик Казахстана – семиреченский лягушкозуб. Этот исчезающий вид может жить лишь в абсолютно чистой воде. Горная река местами образует своеобразные "ванночки", в которых удается прогреться воде. Такие места и облюбовали лягушкозубы.

4. Поющий бархан

Поющий бархан величественно расположился на территории нацпарка "Алтын Эмель". По пути к бархану можно любоваться стадами диких животных - куланов, джейранов, сайгаков. Что характерно, они абсолютно не дикие, могут подпустить к себе довольно близко, с удовольствием позируя для фото.

Поющий бархан имеет длину около трех километров и высоту 150 метров. При ветре он издает звук, похожий на гул реактивного самолета, сначала далекий, а потом нарастающий. Над этим феноменом до сих пор безрезультатно ломают головы великие умы, но тщетно.

Фото Zakon.kz

Даже присутствие Поющего бархана на берегу реки Или противоречит привычным представлениям о ландшафтах природных зон. В этих местах бархану быть не полагается, но он есть и это - факт. Несмотря на очень сильные ветры и зыбкость песка, бархан не кочует по равнине, а около пяти тысяч лет стоит на том же месте, интригуя ученых и исследователей своей таинственностью.

5. Горы Актау и Катутау

Горы Катутау расположены в восточной части нацпарка "Алтын Эмель", в 25 км от гор Актау.





Фото Zakon.kz





Фото Zakon.kz

Горы Катутау переводят по-разному - мрачные, пустые, застывшие. Последнее наиболее актуально, так как они имеют вулканическое происхождение. Глядя на них легко представить, как вытекала лава из древнего вулкана и застывала причудливыми формами.



6. Озеро Жасылколь

Это высокогорное озеро тоже расположено в горах Джунгарского Алатау (Саркандский район). Оно находится на высоте 1630 метров над уровнем моря на территории Жонгар-Алатауского государственного национального природного парка.





Фото Zakon.kz

Тысячи лет назад каменный обвал после землетрясения перекрыл реку Агынакты, образовав чудесный водоем.



7. Ущелье Карасарык

Через Карасарык в 1920 году атаман Александр Дутов уходил со своими сподвижниками в Китай. Историки считают, что белогвардейцы уносили с собой не только несметные богатства, но и чудотворную икону Табынской Божьей матери. Предание гласит, что последнее богослужение с иконой они совершили у скалы, на которой, впоследствии, появился святой лик.





Фото Zakon.kz





Фото Zakon.kz

Также существует версия, что атаман Дутов, как и многие из его войска, часть сокровищ зарыл по всему пути следования в самом ущелье, надеясь однажды вернуться на родину. До сих пор есть энтузиасты, кто рыщет по Карасарыку в поисках клада. Возможно, кому-то удача улыбнется!



8. Райские озера

Они расположены в Прибалхашье (Саркандский район), среди пустынных барханов и часто встречающихся солончаков. Вода в Райских озерах близка по составу к Мертвому морю. В июне-июле находиться там довольно сложно, так как совершенно негде укрыться от испепеляющей жары. Температура воздуха днем может доходить до +50° и выше. Поэтому предпочтительней туда ехать либо в мае, либо с середины августа и до первых холодов.





Фото Zakon.kz

Глубина этих небольших озер достигает 6 метров, но утонуть в них невозможно. Соленая как рапа вода тут же выталкивает человека на поверхность. Температура воды на уровне дна доходит до +70°, так как из земных глубин на поверхность выделяется сероводород. Он дает дополнительную полезность водоемам. Купаться в воде этих озер можно не более 20 минут. Потом следует сделать паузу.



9. Озеро Балхаш

Солнечных дней в летний сезон большинство, а температура воздуха достигает +45 °С. Вода же в Балхаше прогревается до +28°, купаться можно с конца мая до середины сентября.





Фото Zakon.kz

К тому же и сами воды озера, и его соли, и сероводородные грязи оказывают целебное воздействие на организм человека. Он отлично подходит для семейного отдыха с детьми, так как имеет пологую структуру прибрежной полосы.



10. Озеро Алаколь

Алаколь – настоящая водная жемчужина Семиречья. Оно имеет вулканическое происхождение. Это единственное в мире озеро с черными галечными пляжами.





Фото Zakon.kz

Купальный сезон здесь недолгий, он длится с середины июня до середины августа. А потом наступает период ветров. Правда, и в купальный сезон можно столкнуться с соперничеством дующих в этом районе Сайкана, Евгея и Горняка. Шторм может возникнуть внезапно, поэтому отдыхающим следует знать: если на гребнях волн стали появляться белые барашки, следует быстро выйти на берег.

