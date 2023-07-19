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Средний размер пенсии снизился в Казахстане

Средний размер пенсии снизился в Казахстане Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казахстане снизился средний размер совокупной пенсии. Это следует из информации Министерства труда и социальной защиты населения РК, опубликованной 19 июля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Если средний размер совокупной пенсии на 1 июня 2023 года составлял 120 743 тенге, то по состоянию на 1 июля 2023 года – 120 641 тенге (солидарная пенсия – 82 805 тенге + базовая пенсия – 37 836 тенге). Таким образом, средний размер совокупной пенсии снизился на 102 тенге.

"С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1 трлн 649 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 506,3 млрд тенге, солидарной пенсии – 1 трлн 142,7 млрд тенге".Пресс-служба МТСЗН РК

По состоянию на 1 июля 2023 года численность пенсионеров в Казахстане составляет 2 млн 300 тыс. человек.

В Казахстане с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 60% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 80% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100% от прожиточного минимума.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

Размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

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