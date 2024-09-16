Назван средний размер пенсии в Казахстане

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) 16 сентября 2024 года выступили с заявлением. В ведомстве озвучили средний размер пенсии в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространяемому сообщению, с начала 2024 года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 трлн 488,6 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено – 783,6 млрд тенге, солидарной пенсии – 1 трлн 705 млрд тенге.

Также сказано, что на 1 сентября 2024 года численность пенсионеров достигла 2 млн 405 тыс. человек.

"Средний размер совокупной пенсии на 1 сентября 2024 года составил 131 872 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 89 275 тенге, базовой пенсии – 42 597 тенге". Пресс-служба МТСЗН РК

В ведомстве напомнили, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (далее – ОПВ).

"Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 65% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 85% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 105% от прожиточного минимума". Пресс-служба МТСЗН РК

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

"Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста", – добавили специалисты.

В заключении говорится, что размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее шести месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

На 1 июля 2024 года средний размер совокупной пенсии составил 132 110 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 89 479 тенге, базовой пенсии – 42 631 тенге.

10 сентября 2024 года министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова озвучила прогноз, на сколько может измениться пенсия в Казахстане с 2025 года.

