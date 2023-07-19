Лучшие рынки Алматы. Где закупиться свежими ягодами, фруктами и овощами

При покупке овощей и фруктов важно выбирать свежие, качественные и экологичные продукты. И проще всего их найти на рынке, на котором можно неплохо сэкономить. Это одно из самых популярных мест для приобретения продуктов, сообщает Zakon.kz.

Но посещение рынка – еще и особое удовольствие, возможность пообщаться, приобщиться к местной культуре и насладиться атмосферой восточного базара. В Алматы несколько больших рынков в разных частях города, где удобно и интересно делать покупки.



Почему важно покупать качественные продукты

Из продуктов питания мы получаем ценные вещества, необходимые для работы организма, и от их качества зависит, насколько здоровыми, энергичными и довольными мы будем. Рацион напрямую влияет как на наше физическое состояние, так и на эмоциональное. Так, овощи, фрукты и ягоды богаты витаминами, минералами, органическими кислотами, сахарами, которые легко усваиваются организмом, и т. п. Особенно важно употреблять их в свежем виде, чтобы польза была максимальной. После тепловой обработки растительная пища частично теряет полезные свойства. Кроме того, если продукты несвежие или некачественные, здоровье может серьезно пострадать. Недобросовестные продавцы могут торговать овощами и фруктами, поврежденными вредителями, с бактериальными, грибковыми болезнями и другими дефектами. Употреблять их в пищу может быть очень опасно.

Преимущества покупок на рынке

Совершая покупки на специально оборудованных рынках, мы получаем массу плюсов:

возможность покупать продукцию непосредственно у сельхозпроизводителей – местные фермеры продают фрукты, овощи, заботливо выращенные собственными руками;

свежесть – продукты поставляются на рынки с ферм, поэтому именно здесь можно найти самые свежие овощи и фрукты прямо с грядки, особенно если прийти рано утром;

качественная продукция – здесь обеспечивается ежедневный контроль качества, и продавец должен по просьбе покупателя предъявлять подтверждающие документы;

безопасность – на официальных рынках проводятся проверки продукции, в том числе лабораторные исследования, на предмет содержания нитратов и других опасных веществ;

выгодные цены – так как продукты предлагают сами производители, мы получаем их без наценки посредников.

Правила выбора качественных продуктов

Чтобы купленные продукты были действительно полезными и вы не потратили время и деньги зря, выбирайте их внимательно. Вот несколько простых правил.

Не делайте покупки на стихийных рынках и в других местах несанкционированной торговли. Не рискуйте и покупайте продукты только в магазинах и на специально оборудованных рынках, где контролируется качество.

Внимательно осматривайте фрукты, овощи и ягоды. Плоды не должны быть повреждены. Но и идеальных искать не стоит. Очень редко натуральная растительная пища выглядит идеально, имеет глянцевый блеск и ровный оттенок.

Обращайте внимание на цвет и аромат. Вас должны насторожить пятна, которые могут быть признаками гниения, неестественный для определенного фрукта или овоща оттенок, химический запах и т. п.

Основные рынки Алматы

Мы выбрали для вас самые крупные и популярные городские рынки, размещенные в разных районах, на которых вы без труда найдете свежие фрукты, овощи и другие продукты отличного качества. У них разный режим работы: одни рынки закрыты в субботу и воскресенье, а другие – в понедельник или вторник. Это очень удобно, ведь можно сделать все нужные закупки в любой день недели. Ассортимент товаров достаточно широкий на каждом из рынков, но есть некоторые особенности работы. Ознакомьтесь с ними, чтобы ваши закупки были максимально успешными и приятными. И еще один совет: за самыми свежими продуктами приходите с утра, а большие скидки можно получить вечером перед выходным, когда торговцы распродают оставшиеся товары.

Зеленый базар

Этот знаменитый рынок заслуживает особого внимания. Здесь не простое место торговли разнообразными товарами, а настоящая достопримечательность Алматы, которой уже больше ста лет. Один из старейших рынков находится в самом центре города и занимает огромную площадь. Здесь можно купить практически все: фрукты, в том числе экзотические, овощи, специи, соленья, молочные продукты и многое другое. Первые торговые ряды появились на этом месте еще в середине XIX века. Сначала один из влиятельных местных купцов построил на площади Гостиный двор, принимавший торговцев со всей Средней Азии и многих других стран, даже из Японии. В 20-х годах XX века, когда появились колхозы, здесь открыли Центральный колхозный рынок. В 70-е деревянный рынок решили снести и построить на его месте крытое здание. Сейчас это современное строение с огромными торговыми площадями и удобной парковкой. Есть даже так называемые "социальные лавки", где продаются социально значимые продукты со скидками, например, крупы, сахар, картофель и макаронные изделия. Рынок работает с понедельника по пятницу.

"Сары-арка"

На этом универсальном рынке также большой выбор продуктов: овощи, фрукты, мясо, колбасы, рыба, сухофрукты и пряности. Здесь найдется все, что обычно составляет ваш рацион и ваших близких. По отзывам покупателей, на рынке "Сары-арка" всегда свежие продукты по привлекательным ценам. Рабочие дни – вторник – суббота. В понедельник – санитарный день.

"Алтын Орда"

Самый известный оптовый рынок Алматы всегда заполнен покупателями, поэтому будьте готовы к тому, что здесь довольно шумно. Торговцы предлагают огромное количество разнообразных продуктов, исключительно свежих и высокого качества. Вы найдете практически любые овощи и фрукты, мясо самых разнообразных видов, восточные пряности, молочные и многие другие продукты. Еще один большой плюс – в отличие от других рынков этот работает без выходных.

"Тастак"

Один из крупнейших и популярнейших универсальных рынков города предлагает широкий ассортимент товаров, в том числе овощи, фрукты, мясо и рыбу. То есть вы сможете составить для себя и семьи полноценное меню. Режим работы – в понедельник и со среды по воскресенье. Выходной – вторник.

"Орбита"

Расположенный в спальном микрорайоне Орбита рынок предлагает все, что обычно присутствует в нашем рационе: фрукты, овощи, салаты, рыбу, мясо, колбасы, специи, соленья и молочные продукты. Работает ежедневно.

"Таусамалы"

Этот универсальный рынок находится не в самом городе, а в соседнем поселке Каменка. Здесь всегда свежее мясо, фрукты, овощи и многие другие продукты. Рабочие дни – вторник – воскресенье.

"Турксиб"

На ярмарке с таким оригинальным названием есть рынок с фермерскими продуктами, где всегда можно купить молочную продукцию, самые разнообразные фрукты, овощи, кондитерские изделия или посетить мясной павильон. Продукты поставляются на рынок местными фермерами, поэтому здесь продается все самое свежее. Режим работы – каждый день, кроме понедельника.

"Верненский комплекс"

И закончит наш список еще один универсальный рынок, но на этот раз небольших размеров. Несмотря на компактность, здесь тоже можно найти все основные группы продуктов: свежие фрукты, овощи, специи, рыбу, мясо, соленья и т. п. Рабочие дни – вторник – воскресенье.

Заключение

Для покупки свежих овощей, фруктов и других продуктов лучше всего подходят специально оборудованные рынки. В Алматы их довольно много, причем в разных частях города. На любом из этих рынков вы сможете купить все необходимые продукты, которые должны входить в полноценный рацион. Просто выбирайте ближайший и наслаждайтесь уникальной атмосферой среднеазиатского базара: общайтесь с приветливыми продавцами, торгуйтесь и не отказывайте себе в удовольствии пробовать что-то новое. Только обязательно обратите внимание на режим работы.