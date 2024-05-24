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Как правильно обрабатывать ягоды, фрукты и овощи

Как правильно обрабатывать ягоды, фрукты и овощи, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 17:39 Фото: pexels
Зелень, овощи, фрукты, ягоды. Всем этим богат летний сезон. Они несут пользу организму благодаря содержанию массы полезных веществ. Но могут и навредить, став причиной пищевого отравления, кишечной инфекции и даже поражения организма гельминтозами, сообщает Zakon.kz.

Санврачи Астаны также напоминают, что при выращивании растения подвергаются воздействию пестицидов, инсектицидов и прочих химических удобрений. А для более длительного хранения и придания красивого вида фрукты и овощи обрабатывают консервантами, парафином и воском, которые не смываются водой.

Чтобы избежать негативных последствий, необходимо соблюдать правила гигиены, тщательно мыть овощи и фрукты, а также соблюдать условия и сроки хранения продуктов.

"При обработке зелени, фруктов и ягод не рекомендуется использовать бытовые средства для мытья посуды или мыло. Лучше всего использовать чистую воду, соль, уксус, пищевую соду, кипяток", – советуют в Департаменте санэпидконтроля.

Там привели некоторые примеры по обработке зелени фруктов, овощей и ягод.

У зелени в первую очередь нужно срезать корни, перебрать и удалить пожелтевшие и поврежденные листья. Затем замочить в прохладной воде на 10-15 минут, периодически меняя воду.

"Таким образом, остатки почвы, грязи размякнут и осядут на дно, к тому же замачивание – хороший способ для выведения нитратов. Далее надо переложить зелень в чистую емкость или дуршлаг и тщательно промыть под проточной водой. Если зелень не из своего огорода, можно подержать ее в солевом или уксусном растворе в пропорции одна столовая ложка соли или уксуса на литр воды", – рекомендуют санврачи.

Для промывания клубники, малины, смородины и других ягод рекомендуется выложить ягоды в дуршлаг в один слой и промывать под проточной водой несколько минут. Затем ягоды можно попеременно обдать горячей и холодной водой.

Овощи с гладкой кожурой (огурцы, помидоры, перец) нужно замочить в прохладной воде, можно подсоленной. После промыть обычным способом (можно использовать мягкую губку).

Корнеплоды (картофель и морковь) лучше замочить в теплой воде и щеточкой удалить оставшуюся грязь.

Чтобы смыть воск, цитрусовые желательно обдавать кипятком, а потом промывать под проточной водой.

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