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В каких регионах Казахстана тратят больше всего денег на защиту экологии

Какие регионы Казахстана тратят больше всего денег на защиту экологии Фото: Zakon.kz
О том, в каких регионах Казахстана самые высокие расходы на охрану окружающей среды, рассказали в Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Бюро национальной статистики 19 июля, общие затраты на охрану окружающей среды в Казахстане за 2022 год составили 444,5 млрд тенге. Это на 6,6% больше, чем в 2021-м.


"Самые большие объемы затрат на охрану окружающей среды отмечены в Атырауской области – 100,8 млрд тенге, это 22,6% от всех затрат. Далее по размерам затрат следуют Карагандинская (45,9 млрд тенге), Актюбинская (44,9 млрд тенге) и Павлодарская (37,3 млрд тенге) области. Меньше всего на природоохранные меры среди регионов затратили в Жетысуской области – 993,2 млн тенге", – говорится в сообщении статистического ведомства.

Больше всего средств за прошлый год потратили на охрану атмосферного воздуха и борьбу с изменениями климата (127,9 млрд тенге). На втором месте по расходам – очистка сточных вод (113 млрд тенге), на третьем – обращение с отходами (107 млрд тенге). На другие направления природоохранной деятельности потратили 64,7 млрд тенге. Более 92,7% затрат пришлись на сферу промышленности, в основном их финансируют сами предприятия за счет собственных средств. Из республиканского бюджета на защиту экологии выделили 5,1 млрд тенге, из местных – 6,3 млрд тенге.

Ранее министр экологии Зульфия Сулейменова прокомментировала инцидент с гибелью верблюда в нефтяной луже в Мангистауской области.

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