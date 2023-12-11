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На какие продукты казахстанцы тратят больше всего денег

На какие продукты казахстанцы тратят больше всего денег Фото: pixabay
Бюро национальной статистики опубликовало данные о том, на какие продукты питания казахстанцы тратят больше всего денег, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Бюро национальной статистики 11 декабря, жители Казахстана стали потреблять больше  мясных и молочных продуктов. При этом основная доля расходов казахстанцев на продукты питания приходится именно на мясо.

На мясо и мясопродукты жители страны тратят в среднем 17% расходов на питание. На втором месте с большим отрывом хлеб и крупяные изделия – 7,8%. На третьем месте – молочные продукты с 5,4%.

Больше всего мяса едят в Жетысуской, Атырауской и Акмолинской областях, а меньше всего – в Шымкенте. Хлебопродукты предпочитают в Туркестанской области, а меньше всего хлеба едят в Астане.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в III квартале 2023-го казахстанцы стали потреблять больше мяса (на 0,7 кг) и молочных продуктов (на 1,2 кг).

Между тем, по данным аналитиков, мясо в Казахстане подорожало – прежде всего это касается говядины и свинины.

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