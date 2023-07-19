В США в крови беременных женщин нашли "вечные химикаты"

Калифорнийские ученые обнаружили новые доказательства того, что некоторые химические вещества, используемые при производстве пластмасс и в других отраслях промышленности, часто присутствуют в крови беременных женщин, сообщает Zakon.kz.

По словам исследователей, полученные ими результаты пополняют растущий массив данных, свидетельствующих о том, что многие химические вещества, которым люди подвергаются в повседневной жизни, приводят к едва заметным, но вредным изменениям в состоянии здоровья, сообщает The Guardian.

Профессор и директор программы по репродуктивному здоровью и окружающей среде Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) Трейси Вудрафф отмечает:



"Необходимо сделать больше для понимания роли химических веществ в состоянии материнства и неравенстве в сфере здравоохранения. Мы подвергаемся воздействию сотен химических веществ, и исследование помогает лучше понять, какое влияние они оказывают на наше здоровье".



В крови 302 беременных участниц исследования, а также в пуповинной крови их детей были обнаружены многочисленные вредные химические вещества, включая пер- и полифторалкильные вещества (ПФАС).



По меньшей мере 97% образцов крови содержали один из видов ПФАС, известный как ПФОС, который уже давно ассоциируется с многочисленными серьезными проблемами со здоровьем, включая врожденные дефекты.

Новое обнаружение ПФОС в образцах крови матерей произошло, несмотря на то, что Агентство по охране окружающей среды США более 23 лет назад заключило соглашение с компанией 3M, производящей ПФОС, о постепенном отказе от его использования.

Среди других химических веществ, обнаруженных у большинства беременных женщин, были аномальные жирные кислоты и другие химические вещества, используемые для производства пестицидов, некоторых лекарственных препаратов и пластмасс.

По словам исследователей, многие из химических веществ, обнаруженных в крови матери, связаны с повышенным риском развития гестационного диабета, уровень которого в США постоянно растет; преэклампсии – серьезного и иногда смертельно опасного осложнения беременности; а также гипертонии, связанной с беременностью.

Обнаруженные длинноцепочечные жирные кислоты ранее были зафиксированы только у людей, страдающих синдромом Рейе – серьезным заболеванием, вызывающим отек печени и мозга, – но не у здоровых людей, отмечают исследователи.

По словам Джессики Троубридж, еще одного автора исследования, эти специфические типы жирных кислот вызывают особую озабоченность, поскольку мало что известно об их влиянии на здоровье человека, и к тому же они используются при производстве пластмасс.

В США самый высокий уровень материнской смертности среди развитых странах мира. В период с 1999 по 2019 год уровень материнской смертности в США удвоился, причем наибольшая смертность наблюдается среди темнокожих матерей.

Существует более 12 тыс. типов химических веществ ПФАС, которые называют "вечными химикатами", поскольку они не распадаются естественным образом и сохраняются не только в окружающей среде, но и в организме животных и людей.



ПФАС связывают с такими проблемами со здоровьем, как рак, снижение фертильности и заболевания почек. Эти химические вещества, используемые для производства многих популярных потребительских товаров, могут просачиваться в питьевую воду с промышленных объектов, очистных сооружений, свалок и некоторых противопожарных пен.



Власти США предложили национальные стандарты питьевой воды для шести типов ПФАС, а Агентство по охране окружающей среды объявило о создании новой структуры, направленной на предотвращение появления на рынке некоторых новых химических веществ ПФАС.