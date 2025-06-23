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Наука и технологии

Ученые обнаружили новую группу крови у женщины из Гваделупы

Пробирки, лаборатория, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 05:20 Фото: pexels
Французские ученые обнаружили новую группу крови у женщины с карибского острова Гваделупа, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS, Французский институт крови (EFS) заявил, что женщина является единственным известным носителем новой группы крови, получившей название "Gwada negative".

Открытие удалось сделать спустя 15 лет после того, как исследователи получили образец крови от пациента, который проходил плановые анализы перед операцией.

На сегодняшний день научная ассоциация признала 47 систем групп крови.

Тьерри Пейрард, медицинский биолог из EFS, участвовавший в открытии, рассказал AFP, что "необычное" антитело впервые обнаружили у пациента в 2011 году. Однако на тот момент ресурсы не позволяли провести дальнейшие исследования.

По словам Пейрара, в 2019 году ученым наконец удалось разгадать эту тайну благодаря "высокопроизводительному секвенированию ДНК", которое выявило генетическую мутацию.

По словам Пейрара, пациентке, которой на тот момент было 54 года и которая проживала в Париже, приходилось проходить плановые обследования перед операцией. Тогда у нее и были обнаружены неизвестные антитела.

"Эта женщина, несомненно, единственный известный случай в мире", – сказал он, добавив: "Она единственный человек в мире, который совместим только с собой".

Биолог сообщил, что женщина унаследовала группу крови от отца и матери, у каждого из которых был мутировавший ген.

Система групп крови ABO была впервые открыта в начале 1900-х годов. Благодаря секвенированию ДНК открытие новых групп крови ускорилось в последние годы.

Ранее мы сообщали о том, что мобильное приложение для доноров крови разработала школьница из Кызылорды.

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Аксинья Титова
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