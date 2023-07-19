Какие необычные поступки совершают люди во время сна

Люди во сне могут совершать огромное количество действий. О самых странных поступках рассказал Zakon.kz кандидат психологических наук, психоаналитик, сомнолог Алексей Мелехин.

По словам специалиста, есть два направления: то, что люди делают в сновидениях, и то, что люди делают во сне.

"С первым все просто – внутри своего сна человек может делать все, что угодно, он отыгрывает любые сценарии, даже те, которые ему не свойственны и в период бодрствования проходят жесткую цензуру. Если же говорить про то, что люди могут делать собственно во сне, то тут речь идет про различные парафункциональные двигательные формы активности и разные виды парасомний". Алексей Мелехин

Например, как говорится в публикации АиФ, это могут быть неупорядоченные движения во сне, они бывают даже размашистыми. Человек может бегать прямо в кровати, двигать ногами, раскачиваться, даже может непроизвольно ударить, толкнуть того, кто рядом с ним. Он также, бывает, стягивает подушку или одеяло, ерзает, рвет постельное белье.

Встречается и более сложная проблема – самоповреждающее поведение во сне.

Тут человек может расчесывать себя, что-то ковырять, травмировать себя. Причем даже может использовать какие-то дополнительные предметы.

Есть и такая проблема, как синдром ночной еды: когда человек спит, но при этом, не просыпаясь, встает и идет к холодильнику и начинает есть.

Причем часто он может есть те продукты, которые в бодрствовании себе запрещает: что-то сладкое или молочное. А, бывает, ест что-то хрустящее. Может дело дойти до того, что он не контролирует свою пищу и съедает что-то несъедобное, к примеру, мыло.

Самая известная форма таких проблем – это лунатизм, или снохождение.

"Человек может просто передвигаться по дому. А иногда даже выходит на улицу, может завести машину, берет телефон и начинает в нем что-то делать. И при этом чаще всего люди не помнят этого наутро. При лунатизме у человека могут быть даже открыты глаза, но понять, что он спит, можно по тому, что он не реагирует на обращение к нему и ничего не говорит". Алексей Мелехин

Как избавиться от такой проблемы?

Важно понимать, отмечает врач, что такое поведение в первую очередь травмоопасно: люди получают синяки, царапины, не понимают наутро, почему болит поясница и даже все тело.

Поэтому для начала необходимо обратиться к специалисту – самостоятельно тут вряд ли можно справиться.

Сомнолог посмотрит, влияет ли негативно на сон такое поведение, а также как оно сказывается на психическом и физическом состоянии человека. Он также оценит, в какие моменты жизни такое состояние актуализируется и какую функцию для психики это состояние выполняет.

"Дальше уже можно приступать к целому комплексу решений такой проблемы – когнитивно-поведенческой терапии нарушений сна (она проводится в соответствии с определенным протоколом), поведенческой терапии (чаще фокусируются на терапии контроля стимулов), может быть предложена соответствующая медикаментозная терапия, если она необходима". Алексей Мелехин

24 июня 2023 года ученые Гарвардского университета перечислили продукты, которые станут полезными для приема перед сном. Исследования показали, что диета с высоким содержанием белка помогает быстрее отходить к глубокой фазе сна.