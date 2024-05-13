Врач рассказал о риске умереть во сне из-за храпа

Кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории Алексей Мелехин рассказал, можно ли умереть во сне из-за храпа, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, храп во сне бывает легким, когда человек слегка всхрапывает по тем или иным причинам, а бывает и серьезный, когда речь идет об остановках дыхания во сне (апноэ сна). Последнее состояние опасное и жизнеугрожающее.

"Нужно понимать, что собственно от храпа умереть во сне нельзя. Да, есть понятие остановки дыхания во сне, в том числе апноэ. Есть целый класс заболеваний, которые приводят к остановке дыхания во сне – сбои эндокринной системы, активизация нейродегенеративных процессов, хронические проблемы сердца и сосудов". Алексей Мелехин

В продолжение сомнолог уточняет, что если есть вышеперечисленные недуги, то они влияют на состояние и здоровье сердечно-сосудистой системы, на когнитивное здоровье. Также могут приводить к развитию определенных психических расстройств, той же депрессии и тех же астенических проявлений.

"Но умереть невозможно. Во-первых, это невозможно даже физиологически. Ведь задержки дыхания во сне приводят к тому, что волей-неволей нервная система и организм реагируют основным образом выталкиванием человека из сна, все равно он просыпается. Может происходить подергивание как способ разбудить сознание". Алексей Мелехин

Как сказано в публикации АиФ, организм так устроен, что храп, который возникает как у новорожденных, так и у взрослых, доброкачественный – умереть от него нельзя.

"Представить можно только сценарий, когда на спящего храпящего человека воздействуют какие-то внешние факторы, которые будут затруднять дыхание. Например, у человека есть сильный храп, и он при этом принимает какие-то сильнодействующие препараты или алкоголь. И то, причиной летального исхода в таком случае могут стать какие-то изменения сердечно-сосудистой системы на фоне такого воздействия, из-за чего растет риск ночной смертности". Алексей Мелехин

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