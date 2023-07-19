США введут санкции в отношении Кыргызстана из-за торговли запретными товарами с Россией

Журналисты американского издания The Washington Post сообщили, что Москва ищет партнеров, готовых помочь ей обойти запрет на китайские беспилотники и немецкую электронику, передает Zakon.kz.

На транспортной этикетке китайские беспилотники были указаны как мощные машины для уборки урожая, которые используются в садах и на крупных фермах. Но личность покупателя – российской компании, купившей в начале мая целую партию самолетов почти по 14 тысяч долларов за штуку, намекала на другие возможные варианты использования, говорится в материале The Washington Post.

Потенциальная военная ценность беспилотников была отмечена российским правительством, которое в прошлом году конфисковало четыре самолета той же модели на востоке Украины и заявило, что Киев планирует использовать их для ведения химической войны. Прочные всепогодные квадрокоптеры способны нести полезную нагрузку весом около 31 кг и скользить на уровне деревьев, распыляя жидкие химические вещества.



Независимо от назначения беспилотники находились на последнем этапе путешествия по Центральной Азии, когда их перехватили таможенники на границе Казахстана и Кыргызстана.

По словам американских чиновников, которые спустя несколько недель рассказывали о случившемся, этот эпизод был необычным. Чаще всего, по их словам, такие товары проходят в Россию беспрепятственно.

"Изъятие беспилотников было названо редкой победой в попытке остановить поток запрещенной техники и электроники, поступающей в Россию для поддержки ее военных действий в Украине. Не имея возможности закупать военные товары в западных странах, Москва все чаще обращается за помощью к бывшим советским республикам Центральной Азии, некоторые из которых исторически и финансово связаны с Россией, но при этом ведут активную торговлю с Европой и Китаем". Из материала The Washington Post

Представители администрации Байдена говорят, что их особенно беспокоит роль, которую играет Кыргызстан – страна, из которой отправили беспилотник. Эта горная страна с населением 6,7 млн человек, не имеющая выхода к морю, когда-то была южной границей советской империи, а сейчас в ней сосредоточено множество предприятий, ставших каналом сбыта западных и азиатских товаров, которые Россия не может легально получить в других странах, заявили чиновники в интервью.



Журналисты отмечают, что Кыргызстан стал свидетелем поразительного роста числа импортно-экспортных компаний, ведущих бизнес в основном с Россией.

По словам высокопоставленного американского чиновника, детально знакомого с этими сделками, эти компании извлекают прибыль из стремительного роста продаж китайских и европейских товаров, подпадающих под санкции, – от беспилотников и деталей для самолетов до оптических прицелов и современных схем для бомб, – большинство из которых переправляются в Россию самолетом или по суше.





"По словам двух американских чиновников, знакомых с этими планами, после нескольких месяцев безрезультатных визитов в Бишкек целого потока американских и европейских дипломатов администрация Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить торговлю. Эти меры, которые в прошлом включали в себя санкции или "черный список" компаний, обвиняемых в нарушениях, могут быть приняты уже на этой неделе". The Washington Post

Общедоступные торговые документы дают представление о масштабах "теневого базара" в Кыргызстане, отмечается в публикации издания.

Согласно документам, в 2022 году общий объем экспорта Кыргызстана в Россию резко вырос, увеличившись на 250% по сравнению с предыдущим годом, предшествовавшим вторжению в Украину. По некоторым товарам, например, оптическим прицелам, ранее не было зарегистрировано ни одного случая экспорта таких товаров в Россию.

Посольство Кыргызстана в Вашингтоне в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию заявило, что руководство страны намерено придерживаться международных норм и пресекать контрабанду и другие виды незаконной торговли.

В заявлении говорится, что резкое увеличение объемов торговли с Москвой отчасти объясняется совершенствованием электронных систем отслеживания движения товаров через границы страны.

Хотя посольство признало наличие предыдущих сообщений о нарушении санкций, оно заявило, что критики не учитывают "реальный экономический контекст".



"Кыргызстан и Россия являются членами Евразийского экономического союза, и в целом Россия – один из наших основных торговых партнеров. Более миллиона наших граждан работают в России". Посольство Кыргызстана в Вашингтоне

Нынешние и бывшие американские чиновники признали геополитические и экономические трудности Кыргызстана, отметив при этом, что некоторые соседи этой страны, похоже, прилагают более искренние усилия по соблюдению санкций даже перед лицом огромного давления со стороны Москвы.

Официальные представители Кыргызстана отказались комментировать сообщения о попытке экспорта китайских беспилотников в Россию, хотя эти события были описаны в местных новостях как в Кыргызстане, так и в соседнем Казахстане, где два месяца назад были конфискованы летательные аппараты.



Партия китайских беспилотных летательных аппаратов DJI Agras T-30 была приобретена кыргызстанской фирмой, которая планировала перепродать их одной из российских компаний. 14 беспилотников перевозились по суше через Казахстан, когда они были задержаны таможенниками за отсутствие необходимых документов на экспорт. По данным казахстанских СМИ, летательные аппараты были задержаны казахстанскими властями и так и не достигли российской границы. Представители посольства Казахстана в Вашингтоне отказались комментировать этот инцидент.

Хотя беспилотники Т-30 так и не были доставлены по назначению, американские официальные лица считают неизбежным, что Россия вновь попытается получить недостающие ей беспилотные технологии, возможно, используя других партнеров и методы, или другие виды летательных аппаратов.



Американские чиновники признают, что в большинстве случаев страны, решительно настроенные на получение запрещенных товаров, в конечном итоге добиваются успеха, хотя жесткое соблюдение торгового эмбарго может в конечном итоге привести к росту затрат на ведение бизнеса.

Бывший сотрудник Казначейства США Хуан Зарате, а ныне один из управляющих партнеров компании K2 Integrity, занимающейся консультированием по вопросам рисков, сравнил применение санкций с прополкой неухоженного сада.

Он отметил, что это "долгая, сложная работа, в которой особое внимание уделяется постоянному обеспечению соблюдения санкций, пресечению уклонений и демонстрации того, что российская экономика будет оставаться изолированной и рискованной для всех, кто решит вести бизнес с Россией".