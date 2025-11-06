Токаев дал интервью популярным изданиям Америки
Фото: Акорда
В США Касым-Жомарт Токаев дал интервью популярным американским изданиям The Washington Post и The New York Times, сообщает Zakon.kz.
Как передает Акорда, президент ответил на вопросы:
- касающиеся казахско-американских взаимоотношений;
- отдельных аспектов его визита в США;
- политического курса президента Дональда Трампа;
- геополитики;
- ситуации вокруг Украины;
- и другие.
Фото: Акорда
6 ноября Токаев начал визит в Вашингтон со встречи с госсекретарем США Марко Рубио, а затем встретился с членами Палаты представителей Конгресса США.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript