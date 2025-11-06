Токаев дал интервью популярным изданиям Америки

В США Касым-Жомарт Токаев дал интервью популярным американским изданиям The Washington Post и The New York Times, сообщает Zakon.kz.

Как передает Акорда, президент ответил на вопросы:

касающиеся казахско-американских взаимоотношений;

отдельных аспектов его визита в США;

политического курса президента Дональда Трампа;

геополитики;

ситуации вокруг Украины;

и другие.

Фото: Акорда

6 ноября Токаев начал визит в Вашингтон со встречи с госсекретарем США Марко Рубио, а затем встретился с членами Палаты представителей Конгресса США.