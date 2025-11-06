#Народный юрист
События

Токаев дал интервью популярным изданиям Америки

Визит Токаева в Вашингтон, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 02:50 Фото: Акорда
В США Касым-Жомарт Токаев дал интервью популярным американским изданиям The Washington Post и The New York Times, сообщает Zakon.kz.

Как передает Акорда, президент ответил на вопросы:

  • касающиеся казахско-американских взаимоотношений;
  • отдельных аспектов его визита в США;
  • политического курса президента Дональда Трампа;
  • геополитики;
  • ситуации вокруг Украины;
  • и другие.

Фото: Акорда

6 ноября Токаев начал визит в Вашингтон со встречи с госсекретарем США Марко Рубио, а затем встретился с членами Палаты представителей Конгресса США.

Фото Алия Абди
Алия Абди
