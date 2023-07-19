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В Казахстане утвердили комплексный план развития шахмат на 2023-2027 годы

В Казахстане утвердили план развития шахмат на 2023-2027 годы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Правительство Казахстана приняло постановление от 14 июля 2023 года "Об утверждении Комплексного плана развития шахмат в Республике Казахстан на 2023 – 2027 годы", сообщает Zakon.kz.

В частности, план предусматривает:

  1. Охват детей начальных классов обучением шахматами с долей 20 %.
  2. Открытие не менее 200 шахматных клубов при многоквартирных жилых домах.
  3. Вхождение сборной команды РК по шахматам (национальной сборной команды по шахматам) в ТОП-10 мира.
  4. Получение казахстанскими шахматистами в возрасте до 20 лет спортивного звания "международный гроссмейстер".
  5. Увеличение количества завоеванных медалей казахстанскими шахматистами на чемпионатах мира, Азии, Шахматной олимпиаде и других официальных чемпионатах Международной шахматной федерации.
  6. Подготовка не менее 500 педагогов по шахматам.
  7. Повышение квалификации кадров не менее 250 человек.

Для реализации этих задач преудсмотрено развивать шахматы по несколькоим направлениям:

Развитие шахмат в образовании

В частности, предлагается внедрение шахмат в 1-4 классы общеобразовательных школ за счет часов вариативного компонента учебного плана, а также расширение сети шахматных секций в общеобразовательных школах, организациях дополнительного образования, в том числе через размещение государственного заказа.

Также планируется разработать образовательную программу "Подготовка учителей по шахматам" в рамках педагогического направления и включение ее в реестр образовательных программ в организациях высшего и послевузовского образования.

 Информационная поддержка

В этом направлении предалагется запустить анимационный сериал по обучению шахматам и проводить освещение значимых соревнований по шахматам, трансляции турниров на республиканских СМИ.

Популяризация шахмат

Проведение турниров по шахматам среди работников центральных государственных органов и работников СМИ, местных исполнительных органов, онлайн-турниров среди населения.

 Шахматы высших достижений

Это направление престматривает установление ежемесячного денежного содержания лучшим шахматистам, входящим в состав сборной команды республики по шахматам (национальной сборной команды по шахматам), и их тренерам.

Стабильность развития шахмат

В рамках этого направления планируется выделить земельные участки для строительства центров шахмат в Астане и Шымкенте, а также открыть в регионах дома шахмат и дворовые клубы.

Постановление вводится в действие с 14 июля 2023 года.


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