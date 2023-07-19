В Казахстане утвердили комплексный план развития шахмат на 2023-2027 годы

Правительство Казахстана приняло постановление от 14 июля 2023 года "Об утверждении Комплексного плана развития шахмат в Республике Казахстан на 2023 – 2027 годы", сообщает Zakon.kz.

В частности, план предусматривает:

Охват детей начальных классов обучением шахматами с долей 20 %. Открытие не менее 200 шахматных клубов при многоквартирных жилых домах. Вхождение сборной команды РК по шахматам (национальной сборной команды по шахматам) в ТОП-10 мира. Получение казахстанскими шахматистами в возрасте до 20 лет спортивного звания "международный гроссмейстер". Увеличение количества завоеванных медалей казахстанскими шахматистами на чемпионатах мира, Азии, Шахматной олимпиаде и других официальных чемпионатах Международной шахматной федерации. Подготовка не менее 500 педагогов по шахматам. Повышение квалификации кадров не менее 250 человек.

Для реализации этих задач преудсмотрено развивать шахматы по несколькоим направлениям:

Развитие шахмат в образовании

В частности, предлагается внедрение шахмат в 1-4 классы общеобразовательных школ за счет часов вариативного компонента учебного плана, а также расширение сети шахматных секций в общеобразовательных школах, организациях дополнительного образования, в том числе через размещение государственного заказа.

Также планируется разработать образовательную программу "Подготовка учителей по шахматам" в рамках педагогического направления и включение ее в реестр образовательных программ в организациях высшего и послевузовского образования.

Информационная поддержка

В этом направлении предалагется запустить анимационный сериал по обучению шахматам и проводить освещение значимых соревнований по шахматам, трансляции турниров на республиканских СМИ.

Популяризация шахмат

Проведение турниров по шахматам среди работников центральных государственных органов и работников СМИ, местных исполнительных органов, онлайн-турниров среди населения.

Шахматы высших достижений

Это направление престматривает установление ежемесячного денежного содержания лучшим шахматистам, входящим в состав сборной команды республики по шахматам (национальной сборной команды по шахматам), и их тренерам.

Стабильность развития шахмат

В рамках этого направления планируется выделить земельные участки для строительства центров шахмат в Астане и Шымкенте, а также открыть в регионах дома шахмат и дворовые клубы.

Постановление вводится в действие с 14 июля 2023 года.



