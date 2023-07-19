В Узбекистане футбольные клубы освободили почти от всех налогов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, согласно которому футбольные клубы, Ассоциация футбола, Профессиональная футбольная лига на три года освобождаются почти от всех налогов, сообщает Zakon.kz.

Президент Шавкат Мирзиёев 18 июля подписал закон о предоставлении налоговых льгот футбольным клубам, сообщает Газета.uz.



Согласно поправкам в статью 483 Налогового кодекса (временные налоговые льготы), с 1 января 2023 года по 1 января 2026 года Ассоциация футбола Узбекистана, ее региональные подразделения, Профессиональная футбольная лига Узбекистана, Центр футбольных судей Узбекистана, профессиональные футбольные клубы и академии освобождаются от уплаты всех видов налогов (за исключением социального налога), налога на доходы физических лиц для привлекаемых иностранных футболистов и специалистов.

Кроме того, они освобождаются от уплаты НДС при ввозе спортивного оборудования и технологий, инвентаря, всех устройств и техники, предназначенной для трансляции, фармакологической продукции, спортивного питания, искусственного газона для футбольных (футзальных) полей, шокпада, гранул, специального клея и профессиональной спортивной экипировки, специальной техники и транспортных средств, не производимых в Узбекистане, необходимые для укрепления материально-технической базы спортивных объектов по футболу.