Туризм

В Узбекистане запретят оборот электронных сигарет

В Узбекистане запретили вейпы, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2025 08:10 Фото: pixabay
27 ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, запрещающий оборот электронных сигарет и жидкостей для них, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 ноября проинформировала пресс-служба Минюста республики в своем Telegram-канале Huquqiu axborot. Закон вступит в силу через три месяца после опубликования.

Также устанавливается уголовная ответственность за изготовление, хранение, транспортировку, ввоз или вывоз из Узбекистана запрещенных к обороту в стране электронных сигарет, табачных изделий или электронных систем доставки никотина. Если подобные действия совершались в особо крупном размере или после применения административного наказания, предусмотрены следующие санкции:

  • штраф в размере от 300 до 500 базовых расчетных величин (БРВ равна 412 тыс. сумов или около 18 тыс. тенге);
  • исправительные работы от двух до трех лет;
  • ограничение свободы на срок от трех до пяти лет;
  • лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
"При этом лицо, совершившее указанные действия, освобождается от ответственности в случае, если оно признало вину и передало в органы власти продукты, обращение которых запрещено", – говорится в сообщении.

Недавно в Узбекистане обнаружили руины древнего города.

Фото Алия Абди
Алия Абди
