Азиатский банк развития пересмотрел прогноз по росту экономики РК

АБР пересмотрел прогноз по росту экономики на 2023 год в сторону повышения с 3,7% до 3,9%, сообщает Zakon.kz.

Согласно "Прогнозу развития Азии - июль 2023", Азиатский банк развития (АБР) повысил прогноз по росту экономики Казахстана и инфляции на 2023 год.

В документе отмечается, что обновленный прогноз отражает более высокий рост в первом квартале 2023 года на фоне устойчивого внутреннего спроса. Прогноз роста экономики Казахстана на 2024 год сохранен без изменений и остается на уровне 4,1%.

При этом общий прогноз по росту стран Кавказа и Центральной Азии незначительно снижен с 4,4% до 4,3% на 2023 год и с 4,6% до 4,4% на 2024 год. Эти изменения отражают снижение прогнозов для Азербайджана и Туркменистана.

"Прогнозируется, что инфляция в странах Кавказа и Центральной Азии останется высокой – на уровне 10,6% в 2023 году и 7,8% в 2024. Оба прогноза выше апрельских, в основном, из-за высокой инфляции в Казахстане и особенно в Азербайджане, где инфляция держалась на уровне 11,5% в течение пяти месяцев 2023 года, несмотря на ужесточение монетарной политики". Азиатский банк развития

По информации АБР, внешнее инфляционное давление на Казахстан ослабло, но недавнее увеличение тарифов и бюджетных ассигнований будет препятствовать снижению инфляции.

Таким образом, прогноз инфляции в Казахстане также пересмотрен в сторону повышения с 11,8% до 12,4% на 2023 год и с 6,4% до 7,2% на 2024 год. Предыдущий прогноз банк публиковал в апреле этого года.