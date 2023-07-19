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Антикор подтвердил расследование в отношении начальника ДЧС Жетысуской области

Антикор подтвердил расследование в отношении начальника ДЧС Жетысуской области Фото: gov.kz
Расследование в отношении начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Жетысуской области Бауыржана Избасарова подтвердили Zakon.kz 19 июля в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.

В ведомстве отметили, что подробности будут чуть позже.

"Да, подтверждаем, что он (начальник ДЧС Жетысуской области Бауыржан Избасаров. – Прим. ред.) изобличен в коррупции. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Подробности будут чуть позже".Пресс-служба Антикора

При этом в агентстве не уточнили, какая мера пресечения (подписка о невыезде, залог, домашний арест, заключение под стражу) избрана в отношении Бауыржана Избасарова.

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Задержан начальник ДЧС Жетысуской области – источник

Ранее стало известно, что утром 19 июля 2023 года в Талдыкоргане задержали начальника ДЧС Жетысуской области Бауыржана Избасарова. По информации источника, задержание полковника проводили сотрудники Антикора.

Бауыржан Избасаров занимает эту должность с августа 2022 года.

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