Антикор подтвердил расследование в отношении начальника ДЧС Жетысуской области
Фото: gov.kz
Расследование в отношении начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Жетысуской области Бауыржана Избасарова подтвердили Zakon.kz 19 июля в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.
В ведомстве отметили, что подробности будут чуть позже.
"Да, подтверждаем, что он (начальник ДЧС Жетысуской области Бауыржан Избасаров. – Прим. ред.) изобличен в коррупции. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Подробности будут чуть позже".Пресс-служба Антикора
При этом в агентстве не уточнили, какая мера пресечения (подписка о невыезде, залог, домашний арест, заключение под стражу) избрана в отношении Бауыржана Избасарова.
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Задержан начальник ДЧС Жетысуской области – источник
Ранее стало известно, что утром 19 июля 2023 года в Талдыкоргане задержали начальника ДЧС Жетысуской области Бауыржана Избасарова. По информации источника, задержание полковника проводили сотрудники Антикора.
Бауыржан Избасаров занимает эту должность с августа 2022 года.
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