Антикор подтвердил начало расследования в отношении замдиректора филиала "КазАвтоЖола"

Агентство РК по противодействию коррупции подтвердило информацию о начале расследования в отношении заместителя директора Жамбылского областного филиала АО "Национальная компания "КазАвтоЖол", сообщает Zakon.kz.

6 января 2024 года журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале заявил, что в Таразе проходят следственные мероприятия Антикоррупционной службы в отношении руководителей местного филиала "КазАвтоЖола" из-за якобы их бездействия во время первых снегопадов. По предварительной информации, досудебное расследование ведется по статье "Хищение". При этом в "КазАвтоЖоле" опровергли информацию о задержании сотрудников.

Позднее появилась информация, что в Жамбылской области при получении взятки задержали замдиректора областного подразделения "КазАвтоЖола" Даурена Тультаева.

"Подтверждаем о начале досудебного расследования", – сообщили сегодня, 8 января, корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Антикора.

Более подробную информацию в агентстве пообещали предоставить позже.