Не просто "товарняк": "Севилья" примет эквадорский "Индепендьенте"

Победители Лиги Европы и Южноамериканского кубка сойдутся в очном матче Кубка вызова. Единственная игра новоиспеченного первенства пройдет на домашнем стадионе андалусцев "Рамон Санчес Писхуан".

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"Севилья" (Испания) – "Индепендьенте дель Валье" (Сангольки, Эквадор). 20 июля, 02:00 (по времени Астаны)

Любителям футбола наверняка знакомы названия эквадорских топ-клубов "Барселона" и "Эмелек". Но именно "Индепендьенте" является в последние годы доминирующей силой в этой стране. Выигрыш Южноамериканского кубка в прошлом сезоне (второго по значимости на континенте после Кубка Либертадорес) лишь подтверждает мощь команды.

Кубок вызова – новая идея ФИФА, где встречаются победители Лиги Европы и Южноамериканского кубка. Обе команды примерно в одинаковом положении. У "Севильи" сезон в Ла Лиге завершился в начале июня, у "Индепендьенте" первый этап эквадорской элитной Лиги Про – в середине прошлого месяца. После этого эквадорцы провели еще один матч (завершающий) группового раунда Кубка Либертадорес. К слову, из группы они вышли с первого места.

Оппоненты к игре подойдут наверняка весьма "сырыми". Андалусцы провели один товарняк против "Кордобы", да за сутки до матча с эквадорцами сыграют против "Сеуты". Южноамериканцы тоже лишь раз сыграли после долгого перерыва, проведя на прошлой неделе товарищеский матч против южноафриканского "Орландо Пайрэтс".

Когда соперники только-только начали вкатываться в рабочий ритм, крайне сложно предсказать, какой же футбол мы увидим в поединке Кубка. В линии народного букмекера Казахстана Olimpbet фаворитом встречи, впрочем, обозначена европейская команда. Коэффициенты на исходы следующие: П1 – 1.56, Х – 4.12, П2 – 6.23.

Но эквадорцы однозначно не будут мальчиками для битья. "Индепендьенте" – очень агрессивная команда и всегда играют первым номером. 38-летний аргентинский тренер Мартин Ансельми в своих интервью не скрывает любви к атакующей игре. Наверняка молодой коуч приготовит несколько сюрпризов тренерскому штабу "Севильи".

В таких условиях, когда формально особого давления нет, но выигрыш будет отличным бонусом в клубное портфолио, "Индепендьенте" вполне может рассчитывать забить как минимум один свой гол – пусть даже игра и пройдет на родном стадионе "Севильи". К тому же все мы помним, что оборона андалусцев способна ошибаться в любых сочетаниях, компенсируя это мощной атакой.

Поставить на то, что забьют обе команды, в линии Olimpbet предлагается с коэффициентом 2.2. Весьма привлекательным выглядит и коэффициент 2.19 на общий тотал голов в матче (2,5) бол.

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