Когда "Астана" примет "Челси" в матче Лиги Конференций

Футбольный клуб "Астана" встретится с лондонским "Челси" в матче Лиги Конференций УЕФА 12 декабря на домашнем стадионе, сообщает Zakon.kz.

Однако пока остается неизвестным, на каком именно стадионе в Казахстане пройдет эта встреча.

"Желто-синие" начнут свой путь на групповом этапе Лиги Конференций УЕФА 3 октября игрой с сербским клубом ТСЦ из Бачка-Топола в Астане. Далее, 24 октября, "Астана" отправится на выезд в Уэльс, где встретится с командой ТНС из Лансанфреда.

7 ноября казахстанская команда сыграет на выезде против "Пафоса" на Кипре. Затем, 28 ноября, "Астана" примет у себя португальскую "Виторию" из Гимарайнша.

После домашнего матча с "Челси" 12 декабря завершат групповой этап подопечные Григория Бабаяна игрой на выезде против АПОЭЛа в Никосии 19 декабря.

Команда может сразу выйти в плей-офф турнира, если после шести матчей окажется в числе лучших восьми команд из общего списка 36 участников. Если этого не удастся, у "Астаны" останется шанс попасть в 1/8 финала через стыковые матчи, заняв место с 9-го по 24-е.

Ранее сообщалось, что в Монако прошла жеребьевка общего этапа Лиги конференций УЕФА, по исходу которого футбольный клуб "Астана" узнал своих будущих соперников, одним из которых стал знаменитый английский коллектив "Челси".

