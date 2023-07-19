Умер актер из сериалов "Убойная сила" и "Бандитский Петербург"

Российский актер театра и кино Виктор Мелихов скончался в 61 год, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил его коллега Марк Горонок в "ВКонтакте".

"Умер мой друг. Замечательный человек и актер с большой буквы Виктор Мелихов", – написал он в социальной сети.

Мелихов окончил в 1987 году Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

Он был известен по ролям в сериалах "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила".

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