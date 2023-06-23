Погиб известный российский хоккеист

Накануне ночью при загадочных обстоятельствах погиб 21-летний хоккеист Георгий Савин, который выпал из окна многоэтажки в городе Рязань, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен выпал из окна 18-го этажа в Олимпийском городке. Тело погибшего обнаружили под окнами рязанской высотки. По некоторым сведениям, Георгий проживал вместе со своей возлюбленной в доме, в котором выдавали квартиры игрокам молодежной команды "Рязань-ВДВ".





Фото: Instagram/gogi_89

В прошедшем сезоне Савин играл в Молодежной хоккейной лиге России за "Рязань-ВДВ", где провел всего пять игр. А некоторое время назад выступал в майке подмосковного "Витязя". В Континентальной хоккейной лиге молодой форвард сыграл за "Витязей" 13 матчей и забил одну шайбу.

В данный момент следственные органы рассматривают различные причины произошедшего трагического инцидента, включая несчастный случай.

Два года назад умер еще один представитель Молодежной лиги России – Тимур Файзутдинов, который скончался в больнице после удара шайбой в голову.