Погиб известный российский хоккеист
Спортсмен выпал из окна 18-го этажа в Олимпийском городке. Тело погибшего обнаружили под окнами рязанской высотки. По некоторым сведениям, Георгий проживал вместе со своей возлюбленной в доме, в котором выдавали квартиры игрокам молодежной команды "Рязань-ВДВ".
Фото: Instagram/gogi_89
В прошедшем сезоне Савин играл в Молодежной хоккейной лиге России за "Рязань-ВДВ", где провел всего пять игр. А некоторое время назад выступал в майке подмосковного "Витязя". В Континентальной хоккейной лиге молодой форвард сыграл за "Витязей" 13 матчей и забил одну шайбу.
В данный момент следственные органы рассматривают различные причины произошедшего трагического инцидента, включая несчастный случай.
Два года назад умер еще один представитель Молодежной лиги России – Тимур Файзутдинов, который скончался в больнице после удара шайбой в голову.