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Ремонт по южной стороне проспекта аль-Фараби в Алматы близится к завершению

Ремонт по южной стороне проспекта аль-Фараби в Алматы близится к завершению Фото: пресс-служба акимата Алматы
19 июля 2023 года в акимате Алматы заявили Zakon.kz, что работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия по проезжей части на южной стороне проспекта от ул. Торайгырова до проспекта Достык завершены – движение открыто.

Следующий этап, как уточнили в ведомстве, это проведение дорожных работ по разворотному съезду проспекта аль-Фараби на пересечении с проспектом Назарбаева.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности при проведении среднего ремонта по пр. аль-Фараби на пересечении с пр. Назарбаева с 23:00 19 июля до 7:00 21 июля будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по разворотному съезду пр. аль-Фараби при движении в западном направлении (с бульв. Мендикулова в сторону пр. Назарбаева), съезду с пр. Назарбаева на пр. аль-Фараби в восточном направлении, повороту налево с пр. Назарбаева на пр. аль-Фараби (в западном направлении) и по ул. Западный Желтоксан от пр. аль-Фараби в северном направлении.

Также сказано, что объезд закрытых участков будет организован по бульвару Мендикулова, ул. Сатпаева, ул. Западный Желтоксан, пр. Сейфуллина, ул. Жолдасбекова с установкой соответствующей схемы объезда.

Движение транспорта по пр. Назарбаева и по съезду с пр. аль-Фараби в восточном направлении на пр. Назарбаева в период перекрытия будет осуществляться в штатном режиме.

В акимате напомнили, что ремонт дорожного полотна магистральных улиц в Алматы впервые идет с применением новых технологий.

В составе асфальтобетонов используют полимеры. Такие смеси устойчивы к износу, имеют высокую температуру размягчения (65-70°С), поэтому легко выдерживают жару без особых последствий, служат намного дольше – 8-10 лет вместо нынешних 5 лет эксплуатации.

В связи с перекрытием на время ремонта в схемы некоторых маршрутов будут внесены временные изменения 20 июля:

  • №127 - в южном направлении - пр. Назарбаева - ул. Сатпаева - пр. Сейфуллина - пр. аль-Фараби - далее по схеме;
  • №127 - в обратном направлении - пр. аль-Фараби - пр. Сейфуллина - ул. Сатпаева - пр. Назарбаева - далее по схеме;
  • №63 - в южном направлении - пр. Назарбаева - ул. Сатпаева - пр. Сейфуллина - пр. аль-Фараби - далее по схеме;
  • №63А - в северном направлении - пр. аль-Фараби - пр. Сейфуллина - ул. Сатпаева - пр. Назарбаева - далее по схеме;
  • №86 - в южном направлении - пр. Назарбаева - ул. Сатпаева - пр. Сейфуллина - пр. аль-Фараби - далее по схеме;
  • №86 - в обратном направлении - пр. аль-Фараби - пр. Сейфуллина - ул. Сатпаева - пр. Назарбаева - далее по схеме;
  • №45 - в южном направлении - пр. Достык - ул. Жолдасбекова - КП "Ул. Жолдасбекова" - движение в обратном направлении;
  • №45 - в обратном направлении - с КП "Ул. Жолдасбекова" - ул. Жолдасбекова - пр. Назарбаева - ул. Сатпаева - далее по схеме;
  • №128 - в южном направлении - пр. Достык - ул. Жолдасбекова - КП "Ул. Жолдасбекова" - движение в обратном направлении;
  • №128 - в обратном направлении - с КП "Ул. Жолдасбекова" - ул. Жолдасбекова - пр. Назарбаева - ул. Сатпаева - пр. Достык - далее по схеме.

18 июля 2023 года сообщалось, что в Алматы завершен первый этап реконструкции моста через реку Есентай по проспекту аль-Фараби.

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