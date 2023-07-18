На каком этапе реконструкция моста через реку Есентай по пр. аль-Фараби в Алматы

В Алматы завершен первый этап реконструкции моста через реку Есентай по проспекту аль-Фараби, сообщает Zakon.kz.

Было демонтировано девять рядов балок в количестве 27 штук. Следующим этапом, до 7 августа, пройдет демонтаж 33 балок, а до 30 августа – еще 36.



"Для подобных строительно-монтажных работ обычно требуется срок 9 месяцев", – руководитель ТОО "Капшагайская Мостостроительная компания" Родион Тен.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По поручению акима Алматы Ерболата Досаева, работы будут завершены в ускоренном темпе – за лето, чтобы избежать пробок и сократить неудобство для горожан. Для этого задействованы несколько строительных бригад, которые работают и днем и ночью.





Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Конечно, нам было бы проще, если бы мост был полностью перекрыт и мы бы его стали сразу реконструировать в полном объеме. Но все понимают, что Алматы – крупный мегаполис, а аль-Фараби – оживленный проспект, по которому горожане ежедневно добираются на работу и по делам. Поэтому мост перекрывается частично, с введением реверсивного движения". Родион Тен





Фото: пресс-служба акимата Алматы

Родион Тен отмечает, что данное сооружение было возведено примерно в конце 1970-х – начале 1980-х годов и ни разу не ремонтировалось. В разные годы при ремонте дорог на мост настилали все новые слои асфальта. В результате толщина асфальтобетона ездового полотна за счет лишнего слоя составляет 16 см. Лишние слои создают дополнительную нагрузку на пролетные строения и снижают полезную грузоподъемность сооружения.



"Если спуститься под мост, можно увидеть выщелачивание бетона несущих конструкций и раковины, выколы, а также разрушение защитного слоя пролетов с обнажением арматуры. Общее состояние моста на основании выявленных дефектов оценивается как "неудовлетворительное" и "крайне тяжелое", то есть по факту состояние предаварийное. И если бы акиматом не было принято решение о полной реконструкции моста, сохранялись бы риски обрушения. В рамках данной реконструкции мост будет не только укреплен, но и расширен до воесь полос и приподнят на 40 см в соответствии с уровнем дорожного полотна. А пешеходные мосты будут возведены отдельно, по обе стороны моста. Для удобства подъема и спуска колясок с детьми, велосипедистов и людей с ограниченными возможностями будут построены пандусы. Переход под мостом также будет расширен и отремонтирован", – заключил директор строительной компании.

Ранее стало известно, что мост через реку Есентай в Алматы запустят с 1 сентября.