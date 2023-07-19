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Токаев выступил на саммите в Саудовской Аравии

президент РК Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на Саммите "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, прежде всего, он выразить слова благодарности хранителю двух Святынь – королю Салману бен Абдельазизу Аль Сауду и его королевскому высочеству наследному принцу, премьер-министру Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману.

"Я с большим удовольствием принимаю сегодня участие в первом Саммите высокого уровня в формате "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива". Эта историческая встреча на священной для нас земле проходит в особой атмосфере единения и взаимной поддержки, подчеркивая наши крепкие узы братства и дружбы".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, встреча носит особый характер, "является велением времени и свидетельствует о взаимном стремлении вывести наше многоплановое сотрудничество на качественно новый уровень".

"В двустороннем формате наши страны установили весьма прочные и гармоничные межгосударственные отношения. Мы поддерживаем доверительный и активный политический диалог, развиваем взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, неизменно укрепляем культурно-гуманитарные связи. На международной арене наши государства придерживаются единых или схожих взглядов по вопросам глобального устойчивого развития, разделяют общие цели по обеспечению всеобщей безопасности и стабильности. Безусловно, крепкой основой наших отношений служат исторические связи, единые духовные ценности, узы дружбы и братства". Касым-Жомарт Токаев

Также он отметил, что Казахстан придает исключительное значение сегодняшней встрече. Страны Залива, обладая огромным политическим влиянием, экономическим и инвестиционным потенциалом, выступают важнейшими партнерами Казахстана по многим ключевым направлениям.

"Активизация внутрирегионального сотрудничества государств Центральной Азии и укрепление глобальной значимости региона открывает совершенно новые возможности для расширения нашего многопланового взаимодействия. Безусловно, свой весомый вклад в это дело вносят диалоговые форматы "ЦА+". Синергия потенциалов стран Центральной Азии и колоссальные возможности стран Залива способны задать более высокий уровень нашему многогранному партнерству. В этих целях хотел бы представить вам свое видение приоритетных направлений нашего дальнейшего сотрудничества", – отметил президент.

Ранее сообщалось, что у главы государства Касым-Жомарта Токаева запланирован рабочий визит в Саудовскую Аравию.

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