Стало известно, где будет Касым-Жомарт Токаев 18-19 июля
Фото: akorda.kz
У главы государства Касым-Жомарта Токаева запланирован рабочий визит в Саудовскую Аравию, сообщает Zakon.kz.
Об этом 17 июля рассказали в пресс-службе президента:
"18-19 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетит Королевство Саудовская Аравия и примет участие в Саммите глав государств "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива".
Также сообщается, что в рамках саммита запланирован ряд двусторонних встреч.
Почти год назад Касым-Жомарт Токаев был в Саудовской Аравии с официальным визитом. 23 июля 2022 года по приглашению Хранителя двух святынь – короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда глава государства прибыл в Джидду. Президент принял участие в инвестиционном круглом столе с представителями деловых кругов Саудовской Аравии, а также совершил малый хадж в Мекке.
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