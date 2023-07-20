Непомнящий установил новый рекорд шахматной партией на глубине 700 метров

Россиянин Ян Непомнящий провел шахматную партию против писателя Александра Цыпкина в действующем руднике "Октябрьский" заполярного филиала "Норникеля", сообщает Zakon.kz.

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Как пишет ТАСС, игра проходила на глубине 700 метров, по этому показателю был установлен мировой рекорд. В качестве партнеров шахматиста и писателя выступили токарь Алексей Шнайдер и маркеровщик Дмитрий Соколов. Непомнящий играл белыми фигурами, партия продлилась 41 ход и завершилась победой гроссмейстера.

"В шахте впервые побывал вчера, а на такую глубину я никогда не спускался. Перенес погружение хорошо, но сейчас подумал о том, что был в метро, и это тоже в известном смысле "под землей". Конечно, не так глубоко, спуститься на 700 метров вниз - это новый опыт в моей жизни, и то, что мы сегодня увидели - максимально не похоже на мои представления о том, как устроена работа в забое. Думал, здесь будет в 100 раз темнее и все ходят в респираторах, вокруг дым, но здесь все очень красиво и светло". Ян Непомнящий

Гроссмейстер отметил уровень шахматистов в компании "Норникель".

"И Алексей, и Дмитрий, думаю, показали уровень хороших кандидатов в мастера спорта, а что касается формата, то мы периодически так играем, развлекаемся. Это называется "hand and brain", когда один человек просто называет фигуру, а второй должен сделать ход именно этой фигурой. Весь смысл подобной игры состоит в том, что игроки должны скооперироваться и действовать в одной струе, быть одной командой". Ян Непомнящий

Между тем, Цыпкин рассказал, что игра с Непомнящим напомнила ему о детских воспоминаниях, когда он знакомился с шахматами.

"Сегодняшнее преимущество Яна Непомнящего было обусловлено только тем, что он прибыл на сутки раньше и подготовился вчера в шахте. Все остальные годы его жизни не имели никакого значения, а еще он белыми фигурами играл. Я когда-то играл в детстве, даже в первом классе выиграл какой-то турнир, все основные мои игры в то время были с моим прадедом, сегодня об этом думал, такие теплые воспоминания. К счастью, сегодня мой партнер очень хорошо играл, и мы не сразу проиграли. Я даже задумался - а не начать ли вспоминать, как это все было в детстве?" Александр Цыпкин

Непомнящему 33 года, он дважды играл в матчах за звание чемпиона мира. В 2021 году россиянин уступил норвежцу Магнусу Карлсену со счетом 3,5:7,5, в апреле 2023 года на тай-брейке – китайцу Дин Лижэню. Непомнящий стал чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019), является двукратным чемпионом России (2010, 2020).