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Спорт

Непомнящий и Карлсен победили на чемпионате мира по блицу

FIDE, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 06:08 Фото: pixabay
В ночь на 1 января россиянин Ян Непомнящий и норвежский шахматист Магнус Карлсен разделили первое место на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Международной шахматной федерации. Так предложил поступить Карлсен. В финале он одержал победу в первых двух партиях, потом Непомнящий отыгрался, а в трех дополнительных партиях зафиксировали ничью.

"Сегодня написана новая история. У нас два Чемпиона мира по блицу ФИДЕ 2024!" Пресс-служба FIDE

Таким образом, впервые в истории титул чемпиона мира по блицу разделен между двумя гроссмейстерами.

Накануне FIDE вернула лучшего шахматиста планеты на ЧМ-2024 по блицу, который был отстранен после джинсового скандала.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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