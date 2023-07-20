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Акимат Актюбинской области намерен купить электромобили за 70 млн тенге

Акимат Актюбинской области намерен купить электромобили почти за 70 млн тенге Фото: pixabay
Чиновники в Актюбинской области решили приобрести два электромобиля стоимостью почти 40 миллионов тенге каждый, сообщает Zakon.kz

По информации КТК, кататься на электрокарах будут не сами чиновники, а высокопоставленные гости. Говорят, идея пришла спонтанно. 

Уже даже нашлись желающие удовлетворить запросы актюбинских чиновников.

"Они предназначены для иностранных делегаций, инвесторов, так как в Актюбинскую область в последнее время очень много приезжает иностранных инвесторов. Так как автопарк акимата Актюбинской области не обновлялся с 2018 года. Концепция на переход более экологически чистый, так скажем, не загрязняющий окружающую среду. Было решено приобрести электромобили". Тимур Рскельдин, зам. руководителя управления делами акимата Актюбинской области.


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