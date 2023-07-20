Акимат Актюбинской области намерен купить электромобили за 70 млн тенге

Фото: pixabay

Чиновники в Актюбинской области решили приобрести два электромобиля стоимостью почти 40 миллионов тенге каждый, сообщает Zakon.kz

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