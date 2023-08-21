Антикор убедил чиновников Актюбинской области не покупать дорогие электромобили

Департамент Антикоррупционной службы по Актюбинской области добился пересмотра условий закупки, которую решили провести местные чиновники. Управление делами акимата хотело приобрести электромобили по цене почти в полтора раза выше рыночной, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента Антикора по региону, представители ведомства при мониторинге госзакупок обнаружили, что КГУ "Управление делами акимата Актюбинской области" собралось приобрести два электрокара по 38,9 млн тенге за штуку. При этом рыночная стоимость таких же электромобилей была заметно меньше – примерно 29 млн тенге.

Сотрудники Антикора обратились в акимат Актюбинской области и рекомендовали привести договор о закупке в соответствие с рыночными реалиями. Благодаря этому удалось сэкономить свыше 18 млн тенге бюджетных средств.

Кроме того, региональный департамент Антикора проанализировали другие закупки – на организацию семинаров по повышению квалификации, которые хотели заказать аппараты маслихатов Айтекебийского и Байганинского районов. Эти закупки признали неэффективным расходованием бюджетных средств. Аппараты маслихатов в итоге отказались проводить эти торги.





"С начала текущего года по результатам внесенных рекомендаций Департамента по завышенным закупкам 53 госорганов и госорганизаций пересмотрели свои планы по госзакупкам, в результате чего достигнута экономия государственного бюджета на 1,045 млрд тенге", – отметили в областном департаменте Антикора.

О том, каким будет новый закон о государственных закупках, можно узнать здесь.