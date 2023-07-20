Стамбул подготовят к новому возможному землетрясению

Турецкие власти планируют начать подготовку Стамбула к новому возможному землетрясению, о котором предупредили сейсмологи, сообщает Zakon.kz

По информации новостного канала TURKNWS, по части сейсмической опасности Стамбул входит в десятку самых рискованных городов мира. Об этом заявил министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки и сообщил, что власти планируют начать подготовку Стамбула. Он также отметил, что из 5 млн 800 тыс. независимых построек в крупнейшем городе Турции 1,5 млн находятся в зоне риска, а 600 тыс. - в зоне повышенного риска.

По информации ТАСС, если в Стамбуле произойдет землетрясение, о котором говорят сейсмологи, около 90 тыс. домов могут обрушиться сразу, 260 тыс. построек окажутся повреждены и непригодны для жизни. Таким образом, временное жилье понадобится 4,5 млн жителей города.

Отметим, сейсмолог Наджи Гёрюр предупредил о возможных подземных толчках магнитудой 7,2-7,6 в районе Мраморного моря, где находится Стамбул.

Как сообщали ранее, число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 50.500 человек. После землетрясений власти заявили о необходимости расселения по меньшей мере 1,5 млн домов в Стамбуле. Для этого было решено создать несколько городов-спутников, каждый из которых рассчитан на проживание 500 тыс. человек.