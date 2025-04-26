В Турции заявили о неизбежности масштабного землетрясения в Стамбуле

По мнению сейсмологов, масштабное землетрясение безусловно настигнет Стамбул, но точную дату спрогнозировать невозможно, сообщает Zakon.kz.

Об этом в интервью РИА Новости заявил профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.

"Регион Мраморного моря всегда был подвержен землетрясениям, есть архивы еще со времен Византии. Говорить о том, что нынешнее землетрясение – это предвестник более масштабного, на мой взгляд, это заявления исключительно для средств массовой информации, это в общем-то может сказать каждый, кто знает историю данного региона. Да, безусловно, в регионе Мраморного моря будет большое землетрясение, мы как ученые об этом говорим уже давно", – заявил Эйидоган.

По его словам, утверждать о том, что землетрясение случится через 40-50 лет, не вполне корректно, ученые могут лишь подсчитать вероятность такого события.

"Точной даты никто не скажет, это предсказать невозможно, но в любом случае риск крупного землетрясения в Мраморном море высок. Последнее разрушительное землетрясение с эпицентром в Мраморном море произошло в 1766 году", – отметил ученый.

Он напомнил, что сейсмологи неоднократно предполагали, что Северо-Анатолийский разлом в Мраморном море провоцирует масштабные землетрясения раз в 250 лет. Причем одна из веток разлома проходит ровно у берегов Стамбула.

Также, по словам Эйидогана, ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция. По расчетам мэрии Стамбула, в случае толчков магнитудой 7,5 в городе рухнут не менее 90 тысяч зданий.

После землетрясения, которое случилось в Турции 23 апреля 2025 года, различные турецкие ученые вновь подняли тему ожидаемого крупного землетрясения магнитудой выше 7,5 в районе Стамбула.

По мнению турецкого сейсмолога Ахмета Эрджана, очаг нового землетрясения будет расположен там же, на глубине от 7 до 13 километров, а вот толчки будут мощнее в 22 раза. Предсказал он и возможную дату катастрофы.