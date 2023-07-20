Айдын Кульсеитов сменил должность в Администрации президента РК

До этого он занимал должность заведующего отделом стратегического планирования в АП РК, сообщает Zakon.kz.

Распоряжением президента Касым-Жомарта Токаева Айдын Женисович Кульсеитов назначен заведующим отделом социально-экономического мониторинга АП РК, сообщается на сайте Акорды 20 июля.

Ранее Айдын Кульсеитов был заведующим отделом стратегического планирования Администрации президента РК, от этой должности его освободили.

Айдын Кульсеитов родился в 1976 году. Окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет и Академию государственной службы при президенте РК, проходил дополнительное обучение в Японии, Корее и Сингапуре. Кандидат технических наук.

Карьеру начинал в коммерческих структурах. С 2000 по 2003 год работал в отделе индустрии, экологии и связи Усть-Каменогорска, а также возглавлял его. В 2004-2008 годах руководил Департаментом стратегического планирования и сводного анализа Министерства индустрии и торговли РК. Был директором Департамента стратегического планирования и межотраслевой координации Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК (2008). В разное время был председателем правления АО "Национальный инновационный фонд", АО "Национальное агентство по технологическому развитию", АО "Казахстанский институт развития индустрии". В 2017-2019 годах – заведующий Центром стратегических разработок и анализа АП РК, с 2019 года руководил отделом стратегического планирования АП РК.

Ранее Ернара Лазара назначили завотделом внешней политики и международных связей АП РК.