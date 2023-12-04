Известный математик получил должность в Администрации президента РК

Известный казахстанский математик Ержан Сейткулов получил должность заведующего отделом информатизации и защиты информационных ресурсов в Администрации президента РК, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 4 декабря, распоряжением главы государства Ержана Нурахановича Сейткулова назначили заведующим отделом информатизации и защиты информационных ресурсов АП РК.





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Ержан Сейткулов родился в 1979 году. Окончил МГУ им. Ломоносова, впоследствии по программе "Болашак" стажировался в университете штата Нью-Йорк. Известен как математик, кандидат физико-математических наук. Специалист в области математических проблем информационной безопасности, профессор кафедры информационной безопасности и директор научно-исследовательского института информационной безопасности и криптологии ЕНУ им. Льва Гумилёва. Автор более 40 научных работ.



В 2017-2018 годах Ержан Сейткулов работал в общественном совете Министерства обороны РК, принимал участие в разработке государственной концепции "Киберщит Казахстана". По его инициативе создали государственный институт обеспечения информационной безопасности, в качестве которого определили РГП на ПХВ "Институт информационных и вычислительных технологий" Комитета науки Министерства образования и науки РК.

Также распоряжением президента Гани Утенович Тилеубеков, занимавший пост заведующего отделом информатизации и защиты информационных ресурсов АП РК, освобожден от должности.