Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Известный математик получил должность в Администрации президента РК

Известный математик получил должность в АП РК Фото: Zakon.kz
Известный казахстанский математик Ержан Сейткулов получил должность заведующего отделом информатизации и защиты информационных ресурсов в Администрации президента РК, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 4 декабря, распоряжением главы государства Ержана Нурахановича Сейткулова назначили заведующим отделом информатизации и защиты информационных ресурсов АП РК.

Ержан Сейткулов

Фото: ncste.kz

Ержан Сейткулов родился в 1979 году. Окончил МГУ им. Ломоносова, впоследствии по программе "Болашак" стажировался в университете штата Нью-Йорк. Известен как математик, кандидат физико-математических наук. Специалист в области математических проблем информационной безопасности, профессор кафедры информационной безопасности и директор научно-исследовательского института информационной безопасности и криптологии ЕНУ им. Льва Гумилёва. Автор более 40 научных работ.

В 2017-2018 годах Ержан Сейткулов работал в общественном совете Министерства обороны РК, принимал участие в разработке государственной концепции "Киберщит Казахстана". По его инициативе создали государственный институт обеспечения информационной безопасности, в качестве которого определили РГП на ПХВ "Институт информационных и вычислительных технологий" Комитета науки Министерства образования и науки РК.

Также распоряжением президента Гани Утенович Тилеубеков, занимавший пост заведующего отделом информатизации и защиты информационных ресурсов АП РК, освобожден от должности.

Читайте также

Токаев высказался о глобальном кризисе
Токаев высказался о глобальном кризисе
Токаев о повышении температуры до 2,5 градуса: Это приведет к нехватке воды и сильной жаре в странах ЦА
Токаев о повышении температуры до 2,5 градуса: Это приведет к нехватке воды и сильной жаре в странах ЦА
Токаев назвал важнейшие минералы, которые станут незаменимыми в ближайшие десятилетия
Токаев назвал важнейшие минералы, которые станут незаменимыми в ближайшие десятилетия
Никита Дробны
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Казахстан тенге кредиты
Кому запретят брать кредиты в Казахстане
Что стало с сайтом Kyzdar.net, который хотели заблокировать в Казахстане
Что стало с сайтом Kyzdar.net, который хотели заблокировать в Казахстане
Какие изменения ждут казахстанцев с декабря 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с декабря 2023 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: